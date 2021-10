Après James Harden, Trae Young se plaint aussi des nouvelles règles

Soirée difficile et mouvementée pour les Atlanta Hawks de Trae Young. Ils ont concédé leur deuxième défaite de la saison en s’inclinant contre les Washington Wizards (111-122). Cinq joueurs ont écopé d’une faute technique au cours de cette rencontre tendue, conclue avec 15 points « seulement » pour le meneur All-Star. Il avait son mot à dire sur l’arbitrage après coup.

La NBA s’est décidé à lutter contre les contacts abusifs des attaquants qui se jetaient sur les défenseurs pour obtenir des fautes. Un changement attendu depuis longtemps mais qui ne plait pas à certains scoreurs, qui tirent nettement moins de lancers-francs que ces dernières saisons. James Harden en est l’exemple parfait de (10+ à 3 par match). Mais Trae Young aussi. Il est passé de 8,7 à 4,4. Il n’est allé que trois fois sur la ligne jeudi soir.

« Damian Lillard n’a plus tourné à 17 points par match depuis sa saison rookie. [Devin] Booker est à 18. Je sais que James pense qu’il est visé mais ce n’est pas qu’un ou deux joueurs. »

« Il y a des moments où les défenseurs ne sont pas sur leurs appuis et ça ce sont toujours des fautes. Quand les gars se jettent sur leurs vis-à-vis, c’est différent. Je comprends et j’accepte les changements de règles sur certains points. Mais il y a des situations où ce sont toujours des fautes et il va y avoir des blessés. »