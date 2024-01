Kyle Lowry, un nom à surveiller pour les Lakers ?

Lors du trade pour récupérer Terry Rozier, le Miami Heat n'a pas hésité à sacrifier Kyle Lowry. Mais sans surprise, le meneur de 37 ans ne figure pas dans les plans des Charlotte Hornets. Dans l'immédiat, un nouvel échange semble peu probable avant la deadline des trades, fixée le 8 février.

Et justement, après cette date, il y a de grandes chances que les deux camps négocient un buy-out. Ainsi, l'ancien joueur des Toronto Raptors va se retrouver sur le marché des joueurs libres afin de rejoindre un candidat pour le titre NBA.

Malgré des performances moins fastes ces trois dernières années, Lowry garde une bonne cote de popularité. Déjà annoncé dans le viseur des New York Knicks et des Cleveland Cavaliers, il plaît aussi aux Los Angeles Lakers, selon le journaliste de The Athletic Jovan Buha.

En effet, en attendant d'éventuels mouvements via des trades, les Angelenos étudient plusieurs options. Et Lowry, s'il devient libre, incarne un "nom à surveiller" pour les Angelenos. Pour un petit salaire, le vétéran peut effectivement devenir une pioche intéressante.

Avec son expérience, Kyle Lowry peut encore apporter. Surtout s'il veut réellement se relancer après son passage mitigé à Miami.

