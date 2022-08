Kyle Lowry ne vit plus aussi mal les blagues sur son physique

Kyle Lowry n'est pas le joueur le plus athlétique de tous les temps, ni celui dont le physique a été le plus parfaitement affûté au cours de sa carrière. Les fans et les internautes se sont souvent moqués des petites rondeurs - particulièrement au niveau de l'arrière-train - du meneur All-Star. En pleine forme à quelques mois de la reprise de la saison NBA, le joueur du Miami Heat a évoqué ce sujet dans une interview avec Vince Carter.

"Je ne vais pas te mentir, ça m'embêtait beaucoup à une époque. Et ça m'atteignait, pour être franc. Aujourd'hui, je m'en moque. Je te parle depuis mon bureau et si je peux me permettre de frimer un peu, je peux voir au mur mes accomplissements. Pour un mec qui n'a jamais été une bête athlétique et dont on dit qu'il est bien en chair, je vois mon classement au nombre de steals, mes participations au All-Star Game, un titre... Les choses se sont plutôt bien passées pour moi. Vous pouvez faire tous les memes et toutes les blagues que vous voulez, ça me va. Plus vous me parlez de ça, plus je reste en vie".

A Miami, il est peu probable que Pat Riley et Erik Spoelstra laissent à Kyle Lowry l'opportunité de se laisser un peu trop aller physiquement. Ils comptent plus que jamais sur lui pour faire oublier une première saison poussive et marquée par les blessures. Le champion NBA 2019 avec les Raptors est lui aussi motivé pour montrer qu'à 36 ans, il a encore de belles choses à montrer et à apporter en NBA.

