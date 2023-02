Kyle Lowry sur le départ de Miami ?

Kyle Lowry doit vraiment kiffer la deadline des trades. A chaque fois il trouve le moyen d'être dans l'actualité à ce moment-là. Selon Greg Sylvander, un insider du Heat, le meneur vétéran et la franchise cherchent un moyen de se séparer avant jeudi. La greffe n'a jamais vraiment prise, même si l'ancien meneur de Toronto a été fréquemment blessé et qu'il n'est pas le seul responsable de la première partie de saison moyenne des Floridiens.

Peut-être Pat Riley voudra-t-il au moyen voir ce que donne Miami avec Lowry sur une série de playoffs avant d'arrêter les frais, mais le bruit court en tout cas qu'une offre décente suffirait au boss de la franchise pour mettre fin à l'expérience.

On connaît quelques équipes qui cherchent un meneur fiable, notamment du côté de Los Angeles, où les Clippers et les Lakers ont échoué dans le dossier Kyrie... Kyle Lowry, lui, n'a jamais caché son attachement à Philadelphie, lui le natif de Pennsylvanie et pensionnaire de Villanova. Il n'a encore jamais porté le maillot des Sixers et Philly ne paraît pas en quête d'un joueur avec son profil, mais qui sait ?

Le meneur de 36 ans tourne à 12 points et 5 passes de moyenne, ce qui est sa plus basse production en la matière depuis la saison 2012-2013 avec Toronto. Il lui reste un an de contrat avec le Heat.

