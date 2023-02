Suivez avec nous et jusqu'à jeudi soir toutes les infos, rumeurs et transactions avant la deadline des trades en NBA.

Les franchises NBA ne pourront plus effectuer de trades à partir de jeudi, 21 heures (heure française). D'ici là, vous pouvez retrouver ici toutes les rumeurs les plus solides et les officialisations jusqu'à la deadline.

10h18 : D'après Ian Begley de SNY, les Nets et les Hawks discutent autour d'un éventuel trade de John Collins vers Brooklyn. Sean Marks sait qu'il doit tenter de convaincre Kevin Durant que l'équipe peut rester compétitive après le départ de Kyrie Irving et l'arrivée d'un ou deux joueurs de qualité supplémentaires pourrait l'y aider.

08h45 : On ne sait pas ce que Ben Simmons a fait à Zach Lowe d'ESPN, qui est réputé pour être objectif et pertinent, mais l'Australien a pris un scud monumental lors de la conversation entre Lowe et Brian Windhorst. D'après le premier, Simmons n'a "plus aucune valeur sur le marché" et était "le plus gros problème des Nets" devant Kyrie à cause de son contrat et de son faible apport. Tout ça pour dire que si Brooklyn a l'intention de se séparer de Simmons avant jeudi, ça s'annonce très compliqué...

08h03 : Kyle Lowry doit vraiment kiffer la deadline des trades. A chaque fois il trouve le moyen d'être dans l'actualité à ce moment-là. Selon Greg Sylvander, un insider du Heat, le meneur vétéran et la franchise cherchent un moyen de se séparer avant jeudi. La greffe n'a jamais vraiment prise. On connaît quelques équipes qui cherchent un meneur fiable, notamment du côté de Los Angeles, où les Clippers et les Lakers ont échoué dans le dossier Kyrie...

07h20 : On apprend du Philly Inquirer que Furkan Korkmaz des Sixers demande son trade. Donc maintenant, même les dixièmes hommes demandent leur trade ? En tout cas, le Turc a un shoot - s'il parvient à le retrouver - et ça peut toujours servir à quelques équipes ici et là.

06h54 : Le trade de Kyrie Irving est validé. Pas de troisième équipe impliquée comme on a pu le croire un temps, vu le temps que mettait l'officialisation. L'arrière le plus talentueux est imprévisible - dans le mauvais sens du terme - de toute la NBA, rejoint donc Dallas en compagnie de Markieff Morris. Brooklyn récupère Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un 1er tour de Draft 2027 et deux futurs deuxièmes tours. Ah, et un peu de tranquillité d'esprit aussi. Comme l'a titré le New York Daily News à l'intention des Mavs : "He's your problem now".

