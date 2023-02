Jae Crowder prend la direction des Milwaukee Bucks !

Le passage de Jae Crowder aux Brooklyn Nets aura été relativement court. Mais il aura permis à la franchise de récupérer des choix à la Draft ! Arrivé en provenance des Phoenix Suns ce matin dans le cadre de l'opération XXL pour Kevin Durant, l'ailier fait déjà ses valises... pour les Milwaukee Bucks.

D'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, la franchise du Wisconsin a accepté de céder 5 choix au second tour de la Draft NBA pour mettre la main sur le vétéran de 32 ans. Autant le dire tout de suite, il ne s'agit absolument pas d'une surprise.

A noter que les Indiana Pacers ont également intégré la transaction afin de récupérer Jordan Nwora, George Hill, Serge Ibaka et deux choix au second tour de la Draft. Pour permettre ce mouvement, les Pacers ont d'ailleurs coupé Goga Bitadze.

The Milwaukee Bucks are acquiring Jae Crowder in a trade with the Brooklyn Nets for five second-round picks, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2023