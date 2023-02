Ben Simmons n’a plus aucune valeur sur le marché des transferts

Les Brooklyn Nets n’ont pas fini de faire bouger leur effectif après avoir déjà transféré Kyrie Irving lundi soir. La franchise new-yorkaise se retrouve avec une seule star, Kevin Durant, et les dirigeants vont essayer de l’entourer en lui cherchant d’autres renforts. Parmi les monnaies d’échange disponibles, il y a le choix de draft obtenu des Dallas Mavericks, des joueurs de devoir de qualité et… éventuellement Ben Simmons.

L’Australien, All-Star deux saisons en arrière, ne s’est pas vraiment acclimaté à sa nouvelle équipe depuis son transfert des Philadelphia Sixers en février 2022. Il peine à se remettre physiquement et mentalement suite à sa saison blanche. Et les Nets pourraient donc le sacrifier. Mais existe-t-il encore un marché pour l’ancien premier choix de draft ? Apparemment non.

« Le plus gros problème à Brooklyn, ce n’était pas Kyrie. Ce n’était pas Harden non plus. C’était Ben Simmons. Il ne vaut plus rien. Il va être payé 80 millions sur les 2 prochaines années et il ne produit plus rien. Est-ce que c’est même encore un titulaire en NBA aujourd’hui ? » Balance Zach Lowe.

Brian Windhorst considère que le contrat de Simmons est l’un des trois plus mauvais en NBA. D’autres insiders estiment que sa valeur est absolument nulle sur le marché. Du coup, ça va être très compliqué pour Brooklyn d’en tirer quelque chose. C’est dommage, parce que le joueur de 26 ans a sans doute besoin de se retrouver dans une équipe avec nettement moins de pression, là où il ne sera plus attendu, pour rebondir.

