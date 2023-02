Kevin Durant ne serait vraiment pas enchanté par Ben Simmons

Kevin Durant a demandé son transfert pendant l’intersaison parce qu’il avait le sentiment que les Brooklyn Nets n’étaient plus en mesure de pouvoir lutter pour le titre après le départ de James Harden aux Philadelphia Sixers. La franchise new-yorkaise comptait pourtant un autre Big 3 avec Kyrie Irving et Ben Simmons. L’Australien n’avait pas encore rejoué à l’époque, ce qui signifie que l’on ne savait pas s’il serait vraiment trop rouillé ou proche de son niveau passé.

Le regard de KD tendait cependant à monter qu’il ne croyait pas forcément en l’ancien premier choix de draft. Et le débuts compliqués de Simmons avec les Nets ne l’encouragent certainement pas à penser le contraire. Selon le New York Daily News, la superstar ne serait vraiment pas enchanté par son coéquipier.

De quoi alimenter encore plus les rumeurs d’un transfert de Kevin Durant maintenant que son « ami » Kyrie Irving est parti aux Dallas Mavericks, laissant le numéro 7 avec une (belle !) collection de joueurs de devoir et un Ben Simmons trop timide, à court de rythme, en difficulté physiquement et bloqué mentalement.

Mais un trade de KD semble tout de même très compliqué à mettre en place – personne n’a vraiment les atouts pour offrir aux Nets le prix demandé – et quasiment impossible en cours de saison. Par contre, cette rumeur peut être prise dans un tout autre sens. Peut-être que ce sont justement les Nets qui vont essayer de se séparer de Simmons. En l’associant avec un pick (celui des Mavericks par exemple) pour aller chercher un autre joueur majeur. Il y a pas mal de package à imaginer en essayant de récupérer DeMar DeRozan, Zach LaVine (pas optimal) ou même peut-être Pascal Siakam (moins probable). Un échange de Simmons dans les prochains jours n'est vraiment pas à exclure.

