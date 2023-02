Kyrie Irving, les gagnants et les perdants du trade

On se penche sur les implications du trade de Kyrie Irving à Dallas, pour savoir qui s'en sort bien et qui s'en sort... nettement moins bien.

Kyrie Irving est donc un joueur des Dallas Mavericks, au moins pour quelques mois, après son trade survenu dimanche. Evidemment, ce move a des implications pour pas mal de monde, au-delà même du cas personnel de Kyrie...

Les Brooklyn Nets : gagnants

Si Kevin Durant demande à nouveau son trade sous peu, on reverra notre jugement. Mais sur le moment, les Nets sont ultra gagnants. Fini le drama, les rites chamaniques à la sauge dans le vestiaire et autour du terrain, les déclarations hors-sol sur le plan sportif (quand il s'incluait dans les gens qui managent la franchise ou qu'il expliquait que tout le monde était un peu coach dans l'équipe) et extra-sportif, les demandes de trade intempestives... A Brooklyn, on regrettera un peu la beauté du jeu de Kyrie, assurément sans égal en NBA, mais pas tout ce qui l'accompagnait.

Dans la colonne des victoires pour Brooklyn, il faut quand même parler de la contrepartie. A quelques mois de la fin de son contrat et avec son profil instable et clivant, il n'était pas garanti que Kyrie Irving fasse l'objet d'offres vraiment importantes. Récupérer un meneur de bon niveau et qui connait la maison comme Spencer Dinwiddie, un très bon ailier défensif comme Dorian Finney-Smith, un 1er tour de Draft et plusieurs 2e tours, c'était quasiment inespéré et cela semble être un prix franchement élevé. Sean Marks n'a pas perdu la main.

Les Dallas Mavericks : probablement perdants

On dit "probablement" perdants, parce qu'il existe un scénario où Kyrie Irving se concentre pendant 4 mois, fait le show qu'on le sait capable de faire, trouve la paix intérieure, devient BFF avec Luka Doncic et prend racine à Dallas. Dans ce cas, ce sera un excellent coup. Mais malheureusement, on a beaucoup de mal à envisager cet univers où tout ne partirait pas en vrille autour de Kyrie. Les Mavs avaient peu de chances de gagner en l'état, mais était-ce vraiment le meilleur move possible ? Et surtout, avec ce package, franchement pas vilain, n'y avait-il pas d'autres types de joueurs à aller chercher ?

Si Dallas parvient à récupérer un ailier avec un profil two-way ou défensif, on sera un peu moins inquiets. Mais attention à ne pas minimiser l'importance et les qualités de Dorian Finney-Smith dans cette équipe.

On voit déjà venir Mark Cuban sur ses grands chevaux pour expliquer que lui a la méthode pour que les choses se passent bien avec Kyrie et réussir là où les autres ont échoué. Comme dirait l'autre : "Bon chance".

Kyrie Irving : gagnant

De son point de vue, c'est probablement une victoire. Le climat autour de lui, avec l'enchaînement Covid + affaire du documentaire antisémite, était bien trop anxiogène, même s'il en est responsable à 90%. Il y a quelques mois, on n'était pas sûrs qu'il ait encore une place dans la ligue à force d'accumuler les casseroles. Avoir droit à un nouveau départ et l'occasion de redorer son blason pour convaincre des équipes de lui donner le contrat qu'il souhaite dans quelques mois est presque inespéré.

Par contre, quelqu'un l'a prévenu que Mark Cuban, son nouveau patron, n'était pas cubain mais venait d'une famille juive d'Europe de l'Est ?

Kyrie Irving envoyé à Dallas !

Kevin Durant : gagnant et perdant

Kevin Durant ne va pas plus être associé à Kyrie et n'aura plus à le défendre contre vents et marées. En termes de tranquillité d'esprit et pour l'image, c'est quand même un succès après plusieurs années à s'être voilé la face. "KD" a l'occasion de repartir sur quelque chose de neuf et d'aider à reconstruire une équipe cohérente à court ou moyen terme. Tout ça, c'est bien évidemment s'il ne rejoue pas la carte du franchise player désespéré et impuissant qui ne comprend pas que si son équipe n'est pas compétitive, il y est pour quelque chose.

En revanche, maintenant que l'expérience KD-Kyrie est terminée, on peut dire sans crainte qu'elle aura été un fiasco total, notamment pour Kevin Durant. "KD" voulait "son" équipe et la bâtir avec Kyrie, pendant leurs primes respectifs. Il a finalement gâché plusieurs de ses belles années, juste parce qu'il s'est associé à la mauvaise personne et n'a pas vraiment voulu en assumer la responsabilité derrière. En termes de legacy, c'est un sacré coup dur.

Luka Doncic : gagnant et perdant

OK, en théorie, si tout se passe bien, Luka aura peut-être un poil moins besoin de marquer 50 points pour que les Mavs aient une chance de gagner. Et en théorie toujours, les qualités de Kyrie peuvent être complémentaires de celles de Luka. Mais s'il a bien formulé ses inquiétudes au front office et que la réponse a été de faire venir Kyrie Irving pour 4 mois et basta, ça semble un peu maigre et aléatoire pour le contenter.

Le Slovène souffre toujours du départ de Jalen Brunson, qui se régale à New York et Kyrie n'est pas vraiment le même joueur. Sur le moyen et long terme, pas sûr que ce qui vient de se passer soit de nature à rassurer Doncic sur son intérêt de faire une Dirk et de passer toute sa carrière à Dallas.

Cam Thomas : gagnant

On avait déjà vu son talent par fulgurances depuis son arrivée en NBA. Là, avec Kyrie en moins, et même si Spencer Dinwiddie entre dans le cinq, on va voir une version unleashed de Cam Thomas. Son premier match sans Kyrie ? 44 points, 6 rebonds, 5 passes, 16/23 et une victoire face à Washington. On en redemande !

Les Los Angeles Lakers : gagnants

Comme si ce n'était déjà pas assez compliqué comme ça pour eux... Vous vouliez en plus ajouter Kyrie Irving dans l'équation ? Ils ont "dodge a bullet" sur ce coup et ont l'occasion de faire des moves plus judicieux pour sauver leur saison d'ici la deadline. Même si LeBron semble dépité et que la fanbase a l'air au bout du rouleau, ça sentait l'accident à plein nez...

Les Houston Rockets : gagnants

Houston possède tous les premiers tours de Draft des Nets jusqu'en 2027 depuis le trade de James Harden. Voir Brooklyn s'affaiblir, avec en plus la possibilité que Kevin Durant n'aime pas ce qui vient de se passer et veuille partir, ça peut rapidement se transformer en jackpot pour les Rockets. Moins les Nets seront compétitifs, plus les Texans se frotteront les mains...

James Harden : gagnant

Kyrie venait de dire il y a quelques jours que les Nets arrivaient mieux à gérer l'absence de Kevin Durant parce qu'il n'y avait plus personne "à moitié là" dans le vestiaire. Tout le monde avait compris qu'il parlait de James Harden. A la place du barbu des Sixers, on aurait fait un petit tweet bien senti en mode "c'est l'hôpital qui se fout de la charité"...