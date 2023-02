Les Knicks récupèrent Josh Hart dans un trade avec les Blazers

Les Knicks envoient Cam Reddish, un premier tour de draft et deux joueurs aux Blazers en échange de Josh Hart.

Un an plus tard, Josh Hart quitte les Portland Trail Blazers comme il y est arrivé : dans un transfert à la deadline. L’arrière part pour le Madison Square Garden, où il rejoindra les New York Knicks. En espérant qu’il parvienne à trouver une place dans la rotation très select de Tom Thibodeau…

Dans le trade, les Knicks envoient Cam Reddish, Ryan Arcidiacono et Svi Mykhailiuk en contrepartie. Un premier tour de draft 2023, protégé lottery, va également en direction de Portland. S’il tombe entre les choix 1 et 14, il sera automatiquement converti en second tour de draft, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Josh Hart affiche des moyennes de 9,5 points, 8,2 rebonds et 3,9 passes cette saison. À 50,4% au tir, mais seulement 30,4% à trois points, l’arrière n’est pas vraiment un sniper. Il est toutefois l’un des meilleurs rebondeurs à son poste et sa polyvalence défensive devrait séduire Thibodeau.

James Dolan ne compte pas vendre les Knicks

L’ancien joueur des Lakers dispose d’une player option de 13 millions de dollars cet été. On s’attend néanmoins à ce que le joueur de presque 28 ans teste le marché pour chercher un contrat plus long. Les contreparties sont de toute façon suffisamment faibles pour que New York puisse tenter le pari.

Arcidiacono n’a joué que 11 matches pour 2,4 minutes de moyenne cette année. Mykhailiuk en a fait deux de plus, pour 3,1 minutes par rencontre. Seuls le tour de draft et Cam Reddish en valent vraiment la peine dans le package.

Reddish, 10e choix de la draft 2019, connaît des débuts très contrastés en NBA. Le contexte des Knicks ne l’a pas non plus aidé à avancer. Récupéré seulement un an plus tôt, l’ailier est sorti de la rotation de Tom Thibodeau depuis le 3 décembre. Une situation difficilement compréhensible, qui l’a poussé au transfert.

L’ancien coéquipier de Zion Williamson et RJ Barrett à Duke affiche des moyennes de 8,4 points en 22 minutes sur ses 20 matches en 2022-2023. Dans la dernière année de son contrat rookie, il dispose encore d’un potentiel intrigant sur le papier. Il ne tient plus qu’aux Blazers, désormais, de l’explorer.

LIVE : tous les trades et les rumeurs avant la deadline