Top-15 : Les joueurs les plus intéressants à aller chercher à la deadline

La deadline approche. Les franchises ont jusqu’au 9 février, 21 heures, pour ajuster leur effectif en le renforçant ou en refourguant les joueurs qu’ils n’imaginent plus au sein de leur projet. Une date fatidique pour la majorité des équipes, encore plus avec une course aux playoffs particulièrement dense à l’Ouest et une lutte pour le titre plutôt ouverte.

La situation est tellement peu claire pour certaines organisations qu’il est difficile de savoir lesquels seront vraiment vendeuses ou acheteuses. Certaines étant un peu des deux selon les offres. Il y a une bonne trentaine de pros susceptibles d’être échangés dans les prochaines heures ou les prochains jours et plutôt que de réfléchir à ceux qui ont le plus de chances de changer de tunique, nous avons préféré classer les plus intéressants à aller chercher. En se mettant donc principalement dans la peau d’un dirigeant déterminé à faire de sa formation la plus compétitive possible.

15. John Collins (Atlanta Hawks)

C’est compliqué de jauger ce que vaut vraiment John Collins et c’est ce qui explique peut-être pourquoi son nom revient fréquemment dans les rumeurs, quasiment chaque année, sans pour autant qu’il ne soit transféré. Il existe un décalage entre ce que demandent les Atlanta Hawks et ce que proposent les autres équipes. Mais aussi entre son talent brut, son contrat et son rôle dans une NBA de plus en plus tourné sur le spacing.

Collins a des qualités intrigantes mais pas indispensables. Il est un ailier-fort fuyant qui a régressé à trois-points cette saison (De 36 à 26%) et qui ne représente pas une menace en défense. Ça limite le nombre d’équipes vraiment prêtes à aller le chercher, surtout avec un bail à plus de 25 millions la saison jusqu’en 2026.

14. Gary Trent Jr (Toronto Raptors)

Drafté au deuxième tour en 2018, Gary Trent Jr a déjà dépassé les attentes placées en lui à son arrivée en NBA. Il est devenu un arrière scoreur réputé : 2,7 points de moyenne lors de son année rookie, 8,9 la suivante, 15,3 la troisième, 18,3 la quatrième et maintenant 18,7 points par match avec les Toronto Raptors.

Il est bon. Mais apparemment pas assez bon pour qu’une franchise s’engage vraiment à le payer ce que sa production lui permet de commander financièrement. Les Portland Trail Blazers s’en sont séparés malgré son potentiel pour ne pas avoir à le prolonger. La formation canadienne pourrait faire de même quelques mois avant que Trent se retrouve en position de tester le marché (il dispose d’une option à 18 millions sur la saison 23-24).

Ça pourrait déjà servir de red flag pour les autres organisations. Mais il vient seulement de fêter ses 24 ans, a déjà eu une première expérience en playoffs et il peut jouer avec ou sans le ballon (37% derrière l’arc). C’est une option offensive intéressante en sortie de banc. L’équipe qui le prendra devra sans doute payer un premier tour de draft. Il vaudrait donc mieux que ce soit pour étendre son contrat par la suite, histoire de rentabiliser l’investissement.

13. Jae Crowder (Phoenix Suns)

Voilà des mois que Jae Crowder attend son transfert. Comme le disait un dirigeant, le vétéran s’est vu peut-être « trop beau » en pensant que les franchises allaient surenchérir pour le sortir de son trou rapidement. En effet, il s’est mis à l’écart des Phoenix Suns, avec l’accord du staff, parce qu’il vivait mal la promotion de Cam Johnson à sa place dans le cinq majeur. En partance depuis l’intersaison, Crowder n’a donc pas joué un seul match.

Il n’a pas été oublié pour autant. Les front offices se souviennent de l’ailier au profil « 3 and D », capable donc de défendre et de mettre des tirs extérieurs. Un profil qui est justement recherché parce qu’important en playoffs. Plusieurs équipes seraient sur ses rangs. Néanmoins, pas sûr que son arrivée suffise à faire vraiment la différence – dans le sens où les franchises « one piece away » ne pourront pas passer un grand cap avec lui – mais c’est toujours un septième homme intéressant pour donner de la profondeur à une rotation.

12. Mason Plumlee (Charlotte Hornets)

Le retour sur le devant de la scène ! Ancien membre de Team USA, Mason Plumlee a un peu disparu des radars au cours de sa carrière NBA. Il redevient un pivot très intéressant cette saison aux Charlotte Hornets, où il est l’un des rares joueurs fiables. Très adroit (67% de réussite aux tirs), très solide, il est le back-up parfait au poste cinq pour tous les candidats au titre.

11. Jakob Poeltl (San Antonio Spurs)

Une version un peu plus jeune de Mason Plumlee – pas dans le style, juste le poste – à aller chercher d’ici jeudi. Jakob Poeltl fait partie des très nombreux joueurs que les San Antonio Spurs pourraient transférer. L’Autrichien sera donc suivi par toutes les franchises en quête de pivot. Il peut assurer un rôle de l’ombre en compilant ses 10 points et 10 rebonds tous les soirs. C’est aussi un protecteur de cercle plus que correct et un passeur honorable. Sans être un meilleur joueur individuellement, il ferait sans doute mieux que Jusuf Nurkic à Portland.

10. Buddy Hield (Indiana Pacers)

Un tireur d’élite à trois-points, ça plaît toujours à toutes les équipes. Buddy Hield tourne à 42% derrière l’arc. Mais c’est aussi pourquoi les Indiana Pacers ne le céderont pas à la première offre venue. C’est un joueur de complément intéressant autour de Tyrese Haliburton. Il serait néanmoins utile à de nombreuses équipes, notamment sur la côte Ouest.

9. Jarred Vanderbilt (Utah Jazz)

L’homme de toutes les rumeurs. L’équipe de toutes les options. Jarred Vanderbilt est l’un des très nombreux joueurs du Utah Jazz mis sur le marché. Et c’est pourtant un jeune homme que la franchise aurait intérêt à garder. L’intérieur de 23 ans a passé un gros cap et c’est un poste quatre susceptible de vraiment se développer dans le futur.

8. James Wiseman (Golden State Warriors)

Il n’est évidemment pas intéressant dans la perspective de jouer le titre cette saison, sans quoi les Golden State Warriors le garderaient à coup sûr, mais James Wiseman est un talent trop vite oublié qui mérite d’être relancé dans une autre franchise où il pourra se développer en jouant un basket plus simple et mieux centré sur ses qualités.

Le deuxième choix de la draft 2020 n’a joué que 59 matches en 3 saisons. Parce qu’il s’est blessé, certes mais aussi parce que ses erreurs défensives sont trop coûteuses aux joueurs de Steve Kerr. Ça reste un jeune joueur plein de potentiel. Il est grand, athlétique, adroit. Il peut devenir un scoreur de premier plan en NBA. Mais ça ne sera certainement pas à Golden State. Les dirigeants s’accrochent encore à l’idée de le conserver mais il est possible qu’il soit sacrifié si la franchise décide de jouer à fond ses chances de doublé.

7. Alex Caruso (Chicago Bulls)

Ce serait le joueur parfait pour les Golden State Warriors… mais aussi pour n’importe quel autre candidat au titre. Alex Caruso est le vétéran idéal : il défend, il peut s’adapter à de nombreux systèmes, il joue proprement, il met des trois-points, il peut aussi gérer le tempo, etc. C’est un game changer intéressant à la marge. Attention à l’équipe qui va mettre la main dessus si jamais les Chicago Bulls finissent par s’en séparer.

6. Nikola Vucevic (Chicago Bulls)

Un autre joueur des Chicago Bulls. Nikola Vucevic n’est plus un All-Star mais ça reste un double-double sous enveloppe humaine. 17 points, 11 rebonds, 52% aux tirs et 36% à trois-points. Le Monténégrin s’est efforcé de se moderniser pour continuer à avoir un impact en NBA et ça reste un vrai starter en NBA malgré ses limites défensives – dans un schéma autre que le drop sur pick-and-roll.

Les Bulls n’ont pas l’air de savoir sur quel pied danser quant à l’attitude à adopter à l’approche de cette deadline et il est finalement peu probable qu’il casse complètement leur équipe. Mais Vucevic arrive en fin de contrat et ça peut être une opportunité pour une franchise d’anticiper le marché estival en le récupérant dès maintenant.

5. Eric Gordon (Houston Rockets)

Depuis le temps qu’Eric Gordon attend ça ! Ancien coéquipier de luxe de James Harden lorsque les Houston Rockets visaient encore le titre, le vétéran est désormais bloqué dans un projet en reconstruction qui ne correspond pas du tout à ce qu’il recherche à ce stade de sa carrière. La franchise texane lui ferait une belle faveur en le libérant. Il le mérite après des années de bons et loyaux services.

Gordon est un homme qui peut aider une franchise à dépasser ses limites. Parce que c’est tout de même un vrai talent et un joueur expérimenté. Un vrai scoreur polyvalent capable de défendre sur les ailes. Attention à l’équipe qui va mettre la main dessus.

4. Bojan Bogdanovic (Detroit Pistons)

Très coté. Peut-être même un peu surcoté. Attention, Bojan Bogdanovic est un vrai bon joueur et son scoring ainsi que son adresse extérieure peuvent vraiment étoffer une rotation. Mais pas au point de payer le prix d’une star. Les Detroit Pistons l’ont prolongé et ils n’ont donc pas besoin de le transférer tout de suite. L’idée étant d’obtenir le max d’assets en contrepartie, notamment des choix de draft.

3. Evan Fournier (New York Knicks)

Libérez Evan Fournier ! Le Français n’attend que ça. Même s’il aurait sans doute préféré s’imposer aux New York Knicks, il est temps de se rendre à l’évidence : Tom Thibodeau le fait jouer par intermittence et ça ne semble pas prêt de changer. C’est dommage. Parce qu’à son âge et à ce stade de sa carrière, le capitaine des Bleus a besoin de jouer pour une équipe compétitive. Les Knicks sont intéressants mais s’ils ne veulent pas de lui, qu’ils le laissent à une autre franchise.

Fournier est finalement l’un des meilleurs ailiers disponibles sur le marché. Ce n’est pas un « 3 and D » mais il a quand même un flow qui peut vraiment profiter à de nombreuses formations. Il drive, il met des tirs et c’est un compétiteur qui a l’habitude de jouer des matches à enjeu. Un potentiel sixième homme très intéressant.

2. Fred VanVleet (Toronto Raptors)

L’option numéro un pour tous ceux qui ont raté Kyrie Irving ! Au moins huit franchises se seraient déjà penchées sur le dossier Fred VanVleet au cours des dernières semaines. Et ça se comprend. Parce que même s’il n’est pas vraiment taillé pour être un leader offensif de tout premier plan en attaque, un rôle qu’il a parfois assumé aux Toronto Raptors malgré ses limites physiques (comparées aux superstars de cette ligue) et son irrégularité, le meneur reste un excellent basketteur.

Ce n’est même pas vraiment garanti que la franchise canadienne s’en sépare d’ici jeudi soir. Son nom circule avec insistance dans les rumeurs parce qu’il a la possibilité de tester le marché ce été et donc de partir de Toronto sans que les Raptors récupère une contrepartie. Ça peut faire baisser un peu sa cote sur le marché, puisque l’équipe qui le récupère n’aura pas forcément l’assurance qu’il va rester au-delà de la saison en cours. Mais c’est aussi ce qui peut le rendre accessible sans hypothéquer son avenir.

Les Raptors seront sans doute moins gourmands pour VanVleet que pour Pascal Siakam ou OG Anunoby. Les Clippers, qui ont raté Irving, devraient sérieusement se pencher sur cette affaire. C’est le joueur parfait pour Los Angeles.

1. OG Anunoby (Toronto Raptors)

Il y a encore quelques jours, un transfert d’OG Anunoby semblait improbable. Mais avec l’arrivée de Kyrie Irving, le marché qui s’emballe, la Conférence Ouest qui est toujours aussi serrée et l’envie des franchises de se renforcer dès maintenant, il est possible qu’une équipe finisse par lâcher au moins trois tours de draft pour récupérer un jeune ailier à même de contribuer dès maintenant chez un candidat au titre.

Anunoby est un peu plus qu’un « 3 and D ». Il est même devenu une star des deux côtés du parquet. L’étiquette de franchise player ne colle pas, parce qu’il est encore loin de ce niveau, mais il peut être la troisième option parfaite pour des équipes comme Memphis ou New Orleans.