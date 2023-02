La deadline est passée ! Les franchises NBA ne peuvent désormais plus effectuer un trade. Vous pouvez retrouver ici toutes les rumeurs les plus solides et les officialisations avec du mouvement à venir pour les joueurs coupés.

21h54 : Et justement, voilà un candidat supplémentaire à un buy-out : Reggie Jackson. Selon Shams Charania, le meneur et les Charlotte Hornets vont s'entendre pour le libérer de son contrat. Un joueur qui risque de susciter de l'intérêt.

21h49 : C'est le calme plat. Désormais, il va falloir suivre le marché des joueurs potentiellement coupés : Russell Westbrook, Patrick Beverley, John Wall...

21h00 : C'EST FINI ! Mais attention, quelques coups peuvent encore tomber...

20h51 : Gary Payton II de retour aux Golden State Warriors ! Contre Kevin Knox et 5 choix au second tour de la Draft aux Portland Trail Blazers, selon Adrian Wojnarowski. Un renfort intéressant pour les Dubs.

20h47 : Longtemps mis sur le marché, l'intérieur des Atlanta Hawks John Collins ne bougera pas, selon Chris Haynes. Très proche des Phoenix Suns avant le deal pour Kevin Durant, il va poursuivre (encore un peu) aux Hawks...

20h43 : Logiquement, l'Orlando Magic a prévu de négocier un buy-out avec Patrick Beverley. Retour aux Minnesota Timberwolves ?

20h41 : Encore un mouvement aux Los Angeles Clippers avec l'arrivée de Mason Plumlee ! Un recrutement intéressant en l'échange de Reggie Jackson, envoyé aux Charlotte Hornets avec un choix au second tour de Draft.

20h26 : Une précision supplémentaire : les Warriors récupèrent Kevin Knox dans le deal pour James Wiseman. Mais les Dubs ont l'envie de le bouger dans la foulée...

20h24 : Poussé dehors par les San Antonio Spurs, l'arrière Josh Richardson prend la direction des New Orleans Pelicans. Devonte' Graham et 4 choix au second tour de Draft partent chez les Texans.

20h20 : Les Los Angeles Lakers continuent de s'activer ! Patrick Beverley et un choix au second tour de Draft partent au Orlando Magic... pour récupérer l'intérieur Mo Bamba.

20h18 : Sans surprise, les Rockets ont d'ores et déjà prévu de couper John Wall, selon Chris Haynes.

20h15 : Toujours dans le même deal, Danny Green va à Houston. Et les Clippers ont aussi négocié trois choix au second tour en provenance des Grizzlies.

20h13 : Après Bones Hyland, les Los Angeles Clippers réalisent un nouveau coup intéressant avec Eric Gordon. Dans un deal à trois équipes, Luke Kennard rejoint les Memphis Grizzlies, alors que John Wall... termine aux Houston Rockets. Quelques semaines après avoir lâché ses vérités sur les Texans !

20h04 : Encore un mouvement chez les Atlanta Hawks avec les départs de Justin Holiday et Frank Kaminsky aux Houston Rockets. Garrison Matthews et Bruno Fernando font le chemin inverse, d'après Adrian Wojnarowski.

19h58 : James Wiseman et les Golden State Warriors, c'est terminé ! L'intérieur prend la direction des Detroit Pistons, Saddiq Bey va aux Atlanta Hawks, et 5 choix de Draft au second tour pour les Warriors.

19h55 : Après le gros deal pour Kevin Durant, les Phoenix Suns récupèrent Darius Bazley en provenance de l'Oklahoma City Thunder. Dario Saric et un choix au second tour de la Draft partent à OKC.

19h54 : Mouvement intéressant aux Los Angeles Clippers selon Adrian Wojnarowski : l'arrivée de Bones Hyland en provenance des Denver Nuggets ! L'échange : deux choix au second tour de la Draft NBA (2024 et 2025).

19h50 : Les New York Knicks seraient vraiment bouillants sur l'arrière des Chicago Bulls Zach LaVine, le gros deal de la soirée ? Plusieurs sources parlent de discussions...

19h40 : Outre les Detroit Pistons, les Golden State Warriors discutent de James Wiseman avec les San Antonio Spurs et les Portland Trail Blazers, fait savoir Jake Fischer.

19h38 : L'ailier des Los Angeles Clippers Paul George a commencé l'opération séduction pour recruter Russell Westbrook, d'après Ramona Shelburne.

19h24 : Après le trade avec les Los Angeles Lakers et le Utah Jazz, les Minnesota Timberwolves font de la place dans l'effectif en coupant Bryn Forbes, selon Jon Krawczynski.

19h21 : Pas de surprise, mais une simple confirmation : en cas de buy-out avec le Utah Jazz, Russell Westbrook envisage les Los Angeles Clippers et le Miami Heat. Belle bataille en perspective ?

19h12 : Très proche des Phoenix Suns avant le deal XXL pour Kevin Durant, l'intérieur John Collins reste sur le départ des Hawks. Selon Adrian Wojnarowski, Atlanta lui cherche un point de chute...

19h00 : Les Los Angeles Clippers ont toujours l'espoir de se délester du meneur John Wall avant la deadline, selon Marc Stein.

18h52 : Dans le cadre du deal pour Jae Crowder, les Pacers obtiennent également George Hill, Serge Ibaka et un choix au second tour, selon Adrian Wojnarowski et Shams Charania.

18h45 : Un élément supplémentaire pour expliquer le trade de Thomas Bryant aux Nuggets. L'intérieur, mécontent de son temps de jeu aux Lakers depuis le retour d'Anthony Davis, a réclamé son départ selon la journaliste Ramona Shelburne.

18h36 : On le savait sur le départ des Philadelphia Sixers, Matisse Thybulle prend la direction des Portland Trail Blazers. L'arrière va pouvoir apporter sa défense au sein de la franchise de l'Oregon. Un deal à trois avec les Charlotte Hornets, qui vont obtenir plusieurs choix au second tour de la Draft et Svi Mykhailiuk. Jalen McDaniels file aux Sixers.

18h31 : Potentiellement sur le départ des New York Knicks, le meneur Derrick Rose fait l'objet d'un intérêt des Sacramento Kings, selon Ian Begley. L'ex-star des Chicago Bulls va-t-elle avoir l'opportunité de retrouver du temps de jeu ?

18h25 : Attention à un mouvement important chez les Warriors : ça discute avec les Detroit Pistons pour James Wiseman ! Saddiq Bey pourrait se retrouver dans un éventuel deal d'après Jake Fischer.

18h23 : Il se disait que les Nets pouvaient récupérer trois choix au premier tour de la Draft pour Mikal Bridges. Mais ce n'est pas l'intention de la franchise ! Selon l'insider de Yahoo Jake Fischer, Brooklyn veut conserver l'ex-joueur des Phoenix Suns. Le message est passé, mais ça peut aussi permettre de faire grimper les enchères...

18h19 : Sans surprise, les Portland Trail Blazers ont totalement fermé la porte à un départ de Damian Lillard. Certaines franchises ont tenté le coup, mais la réponse a été un grand non selon Chris Haynes.

18h14 : Petit changement dans le trade entre les Bucks et les Nets pour Jae Crowder. Les Indiana Pacers intègrent la transaction afin de récupérer Jordan Nwora et deux choix au second tour de la Draft. Pour permettre ce mouvement, les Pacers ont coupé Goga Bitadze.

18h12 : Mouvement chez les Los Angeles Lakers : l'intérieur Thomas Bryant prend la direction des Denver Nuggets. Les Californiens récupèrent Davon Reed et trois choix au second tour de la Draft NBA (2025, 2026 et 2029). L'objectif ? Faire de la place à Jarred Vanderbilt et Wenyen Gabriel dans la rotation.

18h01 : Jae Crowder va bel et bien débarquer aux Milwaukee Bucks selon Shams Charania ! Souhaité par la franchise du Wisconsin depuis plusieurs semaines, l'ailier va rejoindre l'équipe de Giannis Antetokounmpo contre 5 choix au second tour de la Draft.

18h00 : Petit trade pour lancer la soirée en douceur : selon le journaliste de The Athletic Shams Charania l'intérieur Mike Muscala prend la direction des Boston Celtics en provenance de l'Oklahoma City Thunder. En l'échange, OKC récupère Justin Jackson et deux choix au second tour de la Draft.

16h45 : Les Clippers seraient en pole sur le dossier Kyle Lowry d'après Barry Jackson. Après avoir raté Kyrie Irving et D'Angelo Russell, les Californiens visent le vétéran du Heat, Miami étant a priori OK pour s'en séparer avant la deadline.

16h11 : Et si Mikal Bridges ne s'éternisait pas à Brooklyn ? D'après Hoopshype, l'ancien ailier des Suns, envoyé aux Nets dans le trade de Kevin Durant, intéresse fortement Memphis. Les Grizzlies cherchent un poste 3 polyvalent - on parlait d'Anunoby plus tôt dans la journée, mais Bridges ferait évidemment au moins autant l'affaire...

15h43 : Eric Gordon a de bonnes chances de bouger dans les prochaines heures et il semblerait que cela doive se jouer entre Phoenix et les Clippers, d'après Kelly Iko de The Athletic. Tant que ce pauvre Eric est libéré du bourbier de Houston, ça nous ira.

08h37 : Avec ce qui s'est passé ces dernières heures, OG Anunoby est devenu l'un des centres d'attention de cette dernière ligne droite avant la deadline. D'après Woj, sa valeur - et donc son prix - ont augmenté et plusieurs équipes de l'Ouest sont entrées en contact avec les Raptors, en quête d'un ailier capable de défendre sur Kevin Durant.

08h34 : Les Nets cherchent déjà à échanger Jae Crowder d'ici ce soir d'après Woj. Le gars va bien finir par trouver une équipe à un moment après avoir été au placard pendant aussi longtemps.

07h30 : Très gros coup de tonnerre en NBA avec le transfert de Kevin Durant vers les Phoenix Suns. La ligue vient de changer de visage.

04h04 : Les Knicks récupèrent Josh Hart dans un transfert avec les Blazers. Ils envoient Cam Reddish, Ryan Arcidiacono et Svi Mykhailiuk en contrepartie. Un premier tour de draft 2023, protégé lottery, va également en direction de Portland. S’il tombe entre les choix 1 et 14, il sera automatiquement converti en second tour de draft, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN.

02h55 : En cas de buyout, les Clippers et les Bulls font partie des équipes intéressées par Russell Westbrook. Le MVP 2017 pourrait bientôt devenir agent libre, s'il arrive à trouver un terrain d'entente avec Utah.

02h10 : Le transfert entre les Lakers, le Jazz et les Wolves est confirmé. D’Angelo Russell, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt partent à Los Angeles. Le Jazz récupère Russell Westbrook et un premier tour de Draft 2027 des Lakers (protégé 1-4). Les Wolves font venir Mike Conley, accompagné de trois second tours de draft.

Mercredi 08/02

22h06 : Les Celtics envisagent de transférer Payton Pritchard pour se renforcer au poste cinq, d'après Jake Fischer de Yahoo Sports. À en croire les rumeurs persistant depuis des mois, Jakob Poeltl fait partie de leurs cibles sur le marché des transferts.

21h53 : À moins de 24 heures de la trade deadline, les Pistons maintiennent des exigences élevées pour Bojan Bogdanovic. Ils ne le laisseront pas partir pour moins qu'un premier tour de draft légèrement protégé ou non protégé, selon Omari Sankofa de la Detroit Free Press.

21h50 : Les Lakers, le Jazz et les Wolves sont en négociation pour un transfert qui enverrait D'Angelo Russell aux Lakers, Russell Westbrook et des picks au Jazz, ainsi que Mike Conley aux Wolves, d'après Adrian Wojnarowski. Au terme de ce trade, Westbrook serait probablement buyout.

17h52 : Les Knicks ont envie de progresser et d'apporter de la défense et du shoot à leur groupe. Selon Mike Scotto, New York suit de près Josh Hart et sautera sur l'occasion si Portland se montre plus ouvert que prévu...

17h25 : Les Bucks sont étonnamment (ou pas) actifs à l'approche de cette deadline des trades. D'aprs Hoopshype, les qualités de Matisse Thybulle excitent pas mal du côté de Milwaukee et des discussions sont en cours entre Daryl Morey et Jon Horst. Vous imaginez un peu le cauchemar pour les équipes qui essaieraient d'attaquer contre une équipe avec Giannis, Jrue Holiday, Brook Lopez, Khris Middleton et Matisse Thybulle ? Une certaine idée de l'enfer.

17h03 : D'après Brian Windhorst d'ESPN, la position des Nets vis à vis de Kevin Durant pourrait changer dans les prochaines heures. En gros, "KD" ne serait pas si intransférable que ça... On ne sait pas vous, mais de notre côté le popcorn sera de sortie toute la journée demain.

16h43 : Les Wizards font partie des équipes intéressées par Jakob Poeltl, qui est notamment sur le radar des Celtics et des Raptors, d'après Marc Stein. Les Spurs ont récupéré Dewayne Dedmon hier et semblent prêts à laisser l'Autrichien partir sous d'autres cieux.

15h20 : Les Rockets n'ont pas qu'Eric Gordon comme joueur talentueux prisonnier de la situation. Jae'Sean Tate pourrait rendre de fiers services à une équipe un peu plus ambitieuse. Selon The Athletic, les Celtics, les Wizards et les Suns s'intéressent à l'ancien joueur d'Anvers en Belgique.

13h31 : Les Nuggets tournent très bien, mais ils ne seraient pas contre se renforcer à la marge. D'après Hoophsype, Taurean Prince, qui sort la saison la plus adroite de sa carrière à 47.9%, intéresse vivement Denver. Il reste un an de contrat à Prince - fun fact, Prince, le vrai, était plutôt doué au basket et un fan hardcore des Wolves - du côté de Minneapolis.

10h38 : Il se murmure que Derrick Rose pourrait atterrir non loin de son Chicago natal avant demain soir. D'après Marc Stein, c'est Milwaukee, qui est à moins de deux heures de voiture de "Windy City", qui s'intéresse de près à D-Rose, dont le temps de jeu à New York est famélique.

Mardi 07/02

21h40 : Petit move d'ajustement pour les Nets, qui envoient Kessler Edwards à Sacramento pour se dégager un peu de masse salariale (8 millions). On ne sait pas ce que ça implique et qui ils visent en particulier, mais c'est à suivre.

17h22 : Le Heat envoie Dewayne Dedmon et un second tour de Draft aux Spurs, d'après Shams Charania. Le pivot de 33 ans n'a joué que quatre matches pour Miami depuis le début de l'année 2023. Ce transfert offrira plus de flexibilité au Heat avant la deadline.

16h55 : Dure période pour Russell Westbrook qui, après avoir entendu de la bouche de LeBron que ce dernier aurait préféré avoir Kyrie que lui, doit gérer les rumeurs d'un trade vers le Jazz. D'après Tim MacMahon, des discussions sont en cours entre le Jazz et les Lakers autour d'un package incluant Westbrook, les 1st round picks 2027 et 2029 des Lakers, mais aussi la paire Mike Conley-Malik Beasley côté Utah. A suivre dans les prochaines heures ! On imagine que si Russ West atterrit à Salt Lake City, un buyout sera négocié dans la foulée...

16h26 : On dirait que ça s'agite un peu du côté de Boston et autour de Grant Williams. L'homme qui s'est auto-surnommé "Batman" serait, selon Keith Smith, persuadé de pouvoir décrocher un contrat à 18 ou 20 millions de dollars la saison et un rôle de titulaire cet été. Les Celtics seraient un peu sceptiques et étudieraient les offres qui leur parviennent avant la deadline. On a vu à quel point Williams avait été important lors des derniers playoffs. Même avec l'impasse contractuelle en vue, ils ne le braderont assurément pas d'ici jeudi.

14h21 : Les Toronto Raptors pourraient être les acteurs majeurs de cette deadline. Selon Adrian Wojnarowski, toutes les discussions passent par eux. Il faut dire qu'ils ont plusieurs joueurs intéressants susceptibles d'être disponibles comme Pascal Siakam, Fred VanVleet, OG Anunoby ou encore Gary Trent Jr.

10h18 : D'après Ian Begley de SNY, les Nets et les Hawks discutent autour d'un éventuel trade de John Collins vers Brooklyn. Sean Marks sait qu'il doit tenter de convaincre Kevin Durant que l'équipe peut rester compétitive après le départ de Kyrie Irving et l'arrivée d'un ou deux joueurs de qualité supplémentaires pourrait l'y aider.

08h45 : On ne sait pas ce que Ben Simmons a fait à Zach Lowe d'ESPN, qui est réputé pour être objectif et pertinent, mais l'Australien a pris un scud monumental lors de la conversation entre Lowe et Brian Windhorst. D'après le premier, Simmons n'a "plus aucune valeur sur le marché" et était "le plus gros problème des Nets" devant Kyrie à cause de son contrat et de son faible apport. Tout ça pour dire que si Brooklyn a l'intention de se séparer de Simmons avant jeudi, ça s'annonce très compliqué...

08h03 : Kyle Lowry doit vraiment kiffer la deadline des trades. A chaque fois il trouve le moyen d'être dans l'actualité à ce moment-là. Selon Greg Sylvander, un insider du Heat, le meneur vétéran et la franchise cherchent un moyen de se séparer avant jeudi. La greffe n'a jamais vraiment prise. On connaît quelques équipes qui cherchent un meneur fiable, notamment du côté de Los Angeles, où les Clippers et les Lakers ont échoué dans le dossier Kyrie...

07h20 : On apprend du Philly Inquirer que Furkan Korkmaz des Sixers demande son trade. Donc maintenant, même les dixièmes hommes demandent leur trade ? En tout cas, le Turc a un shoot - s'il parvient à le retrouver - et ça peut toujours servir à quelques équipes ici et là.

06h54 : Le trade de Kyrie Irving est validé. Pas de troisième équipe impliquée comme on a pu le croire un temps, vu le temps que mettait l'officialisation. L'arrière le plus talentueux est imprévisible - dans le mauvais sens du terme - de toute la NBA, rejoint donc Dallas en compagnie de Markieff Morris. Brooklyn récupère Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un 1er tour de Draft 2027 et deux futurs deuxièmes tours. Ah, et un peu de tranquillité d'esprit aussi. Comme l'a titré le New York Daily News à l'intention des Mavs : "He's your problem now".

