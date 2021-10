Kyrie Irving n'en est pas à son coup d'essai en matière de nage à contre-courant ou de comportement qui désoriente ses fans et ses employeurs. Après le départ de LeBron James de Cleveland, le meneur All-Star s'est senti un peu seul dans l'Ohio et avait fini par mettre la pression à la franchise pour obtenir son trade. Une attitude devenue plutôt classique par la suite, puisque d'autres joueurs ont forcé la main à leur direction afin d'être transférés.

Aucun n'avait toutefois dit dans le blanc des yeux à un gamin qu'il ne "ferait pas comme LeBron" et qu'il resterait. Kyrie l'avait malheureusement fait avec un jeune fan venu lui demander, en public, s'il pensait imiter le "King" et quitter Cleveland.

"Non, je ne partirai pas. Comment est-ce que je pourrais vous quitter les gars ?", avait répondu Kyrie.

Quelques mois plus tard, Kyrie Irving indiquait à Dan Gilbert et au General Manager Koby Altman qu'il ne voulait plus porter le maillot des Cavs. On imagine que le pauvre gamin a dû repenser à cette séquence et se dire que son joueur préféré lui avait un peu fait à l'envers...

