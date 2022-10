Kyrie Irving vole au secours de Ben Simmons : « Laissez lui sa chance »

Ben Simmons reprend la compétition après une longue absence. Alors, forcément, il est rouillé. Et ses contreperformances sont disséquées parce qu’elles sont cruciales pour les Brooklyn Nets, qui ont besoin que l’ailier retrouve rapidement le niveau qui était le sien aux Philadelphia Sixers. Pour Kyrie Irving, le sujet commence à devenir lourd.

« Vous n’arrêtez pas de me donner mon avis sur Ben. Il n’a pas joué pendant deux ans. Donnez lui une putain de chance. On va continuer à l’encourager à jouer », confie le meneur All-Star. « Il n’a pas besoin d’être superman. On doit apprendre à gagner en équipe le temps qu’il reprenne son rythme. »

Kyrie Irving n’a pas tort sur ce coup. Il faut laisser du temps à Ben Simmons. Le problème, c’est que les Nets n’en ont pas tant que ça. Cette franchise doit se mettre en confiance après une intersaison aussi stressante. Les New-yorkais n’ont gagné que 2 de leurs 5 premiers matches et l’Australien a apporté un peu en défense et à la passe, même s’il paraît encore rouillé et… bloqué en attaque. Il doit se décomplexer. C’est la clé pour les Nets et c’est pourquoi le joueur est autant scruté.

