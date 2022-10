Quand Kyrie Irving hurle à Ben Simmons de shooter sous le cercle

C’est une action qui résume malheureusement assez bien le début de saison de Ben Simmons et celui des Brooklyn Nets. Alors que Kyrie Irving vient de le servir dans la peinture, l’Australien a comme premier réflexe de ressortir la gonfle. De quoi exaspérer son coéquipier, qui n’a pas compris cette décision et qui hurle alors « shoot it, Ben ! »

Kyrie Irving qui hurle à Ben Simmons de shooter alors qu'il est à 2 mètres du cercle... pic.twitter.com/qZPRabuqDx — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) October 27, 2022

Bon, tout ça se termine par un panier de Kevin Durant. Et au final, quand il y a deux points, ce n’est plus un mauvais choix, non ? Surtout que Simmons n’était pas non plus esseulé à deux mètres du cercle. La passe d'Irving était aussi un peu approximative. Sauf que le problème semble vraiment dépasser le cadre de cette action précise.

D'ailleurs, son langage corporel reste problématique sur cette séquence. Oui, il y a plusieurs joueurs autour de lui dont Giannis Antetokounmpo. Mais Ben Simmons ne regarde même pas le cercle. Il n’y a aucun moment où le fait de monter, quitte à obtenir la faute, ne lui traverse l’esprit. C’est une option qui n’existe quasiment plus dans son univers basket, du moins pour le moment.

Le premier choix de la draft 2016 est absolument catastrophique aux lancers-francs et ça donne l’impression qu’il fait tout pour éviter de se retrouver dans cette situation. Pourtant, avec son corps et ses qualités athlétiques, il a le profil pour attaquer le panier et absorber certains contacts.

Après quatre matches, Simmons a marqué à peine plus de points qu’il n’a fait de fautes (21 contre 18). Il n’a tenté sa chance que 20 fois. Avec un vilain 3 sur 9 sur la ligne réparatrice. Après, il a besoin de temps. Il revient d’une longue période sans jouer. Mais la simple répétition des matches ne suffira pas s’il n’essaye pas de se montrer plus agressif. Il faut aussi un déclic mental. Et le pire, c’est que les Nets n’ont pas de temps, justement.

