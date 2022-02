Kyrie Irving bientôt autorisé à jouer à domicile ?

Kyrie Irving va peut-être prochainement pouvoir sortir de son statut de joueur de basket à mi-temps. Eric Adams, le maire de New York City, a annoncé mercredi qu'un plan de sortie du règlement sanitaire en vigueur à Big Apple interviendrait prochainement.

Jusqu'ici un joueur local ne pouvait pas disputer de rencontre dans une salle new-yorkaise s'il n'était pas vacciné. C'est ce qui empêchait Kyrie Irving d'être présent au Barclays Center ou au Madison Square Garden depuis le début de la saison. Tant que la situation sanitaire par rapport au Covid restait préoccupante, Adams se refusait à initier le même changement que dans d'autres métropoles du pays.

Il y a donc de bonnes chances que les Brooklyn Nets puissent compter à plein temps sur Kyrie avant les playoffs, sans avoir à espérer le désavantage du terrain en playoffs...

"Yes, and I can't wait to get it done," @NYCMayor says when asked if he has a plan for phasing out COVID vaccine mandates for indoor spaces in the city, adds that he foresees an announcement on something related to this "in the next few weeks."

— Chris Sommerfeldt (@C_Sommerfeldt) February 23, 2022