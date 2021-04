Qu'est-ce que c'est fatigant quand les arbitres font du zèle et zéro effort pour désamorcer une situation calmement...

Le match entre les Los Angeles Lakers et les Brooklyn Nets avait déjà perdu pas mal niveau star power avec les absences de LeBron James, Anthony Davis et James Harden. En deuxième mi-temps, les arbitres ont décidé qu'il fallait retirer encore un peu de clinquant à ce match remporté par les Californiens. Kyrie Irving et Dennis Schröder, qui n'avaient tous les deux jamais été éjectés de toute leur carrière en NBA, ont été priés d'aller prendre leur douche avant leurs camarades.

« MVP ! MVP ! », Kyrie Irving a reconquis les fans des Nets

La séquence donne quand même franchement envie de lâcher un bon gros "la NBA, c'était mieux avant". Dans le 3e quart-temps, Irving et Schröder ont commencé à échanger quelques amabilités après une faute sifflée contre le meneur des Nets. Les deux meneurs ont pris une faute technique chacun pour s'être légèrement frictionnés. Pourquoi pas... Mais alors que Kyrie Irving s'éloignait de la scène, agacé, en marmonnant deux ou trois trucs à l'intention de Schröder, l'un des officiels a décidé de remettre le couvert. Deuxième double-tech et expulsion pour l'Américain et l'Allemand, qui n'avaient pourtant pas l'air d'avoir envie de régler leur différend à coups de patates.

Kyrie a mis un peu de temps à quitter le terrain, passablement énervé par une décision qu'il jugeait, à raison, parfaitement débile.

📺: Accrochage entre Kyrie et Schroder ! Les 2 meneurs sont tous les 2 expulsés ! pic.twitter.com/BDcIcT62eR — Rod_NBA (@Buzzer_BeaterFR) April 11, 2021

En son absence, Brooklyn a coulé et s'est nettement incliné devant des Lakers qui n'en demandaient pas tant.

CQFR : Gary Trent est un grand malade, Enes Kanter éclate un record de rebonds !