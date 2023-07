Kyrie Irving se sait attendu au tournant avec Dallas la saison prochaine, après sa prolongation de contrat et les doutes autour de sa capacité à rester impliqué dans un projet ces dernières années. En attendant de se lancer dans cet objectif de reconquête, Kyrie passe du bon temps du côté de la Drew League, où plusieurs joueurs NBA aiment se dégourdir les jambes pendant l'été.

Pour son premier match, le meneur des Mavs a fini en triple-double avec 20 points, 11 rebonds et 13 passes. Outre quelques facéties techniques dont il a le secret, Kyrie Irving a failli marquer l'un des dunks les plus marquants de l'été lorsqu'il s'est subitement pris pour Tracy McGrady. Mine de rien, ce n'est pas passé si loin !

Kyrie tried it 😂 almost 💔 pic.twitter.com/sANgQAb85p — Automatic (@automaticnba) July 22, 2023

Pour rappel, l'ancien joueur des Cavs, des Celtics et des Nets a signé un nouveau contrat de 3 ans et 120 millions de dollars avec les Dallas Mavericks. Kyrie Irving y avait fini la saison après avoir demandé et obtenu son trade auprès des Nets. Avant que les Mavs ne décident de tanker dans la dernière ligne droite de la saison, Kyrie avait disputé 20 matches pour plus de 27 points, 6 passes et 5 rebonds de moyenne à 51%.

Kyrie Irving reste à Dallas, les Mavericks peuvent respirer !