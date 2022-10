Kyrie Irving a aussi de grandes attentes avec Ben Simmons

Il ne s'agit pas d'un secret, Ben Simmons sera l'un des joueurs les plus attendus cette saison. Après un exercice 2021-2022 blanc et très mouvementé, l'Australien va devoir répondre sur les terrains. Avec une très grosse pression sur ses épaules. Mais aux Brooklyn Nets, il pourra compter sur Kevin Durant et Kyrie Irving pour le soutenir.

Et justement, le meneur de jeu n'a pas hésité à afficher son impatience à l'idée d'évoluer avec l'ex-talent des Philadelphia Sixers. Séduit par les qualités de Simmons, il a visiblement hâte de pouvoir le voir en action sur les parquets.

"Il a ce 'truc' en lui. Nous devons maintenant le faire évoluer lentement pour qu'il sache qu'il peut aller sur le terrain et être lui-même. Nous voulons qu'il soit au maximum de son potentiel en tant que joueur, qu'il soit capable d'accomplir des choses sur le terrain qu'il n'a pas été capable de faire ces dernières années. Et juste avoir du plaisir à être en paix avec lui. Avoir un meneur de jeu de cette taille, je suis aussi un meneur, peu importe comment vous voulez appeler ma position. C'est bien d'avoir le ballon et de le voir monter et descendre sur le parquet. Cela va prendre du temps évidemment, mais nous sommes patients. Vous pouvez ainsi vous attendre à le voir dans sa forme All-Star. Je sais que cela va arriver", a même assuré Kyrie Irving face à la presse.

Les Nets ont beaucoup misé sur Ben Simmons. Et ils ont besoin de le voir de retour à son meilleur niveau pour tenter d'atteindre l'objectif fixé : le titre NBA.

