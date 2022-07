Kyrie Irving, et si le Heat se lançait ?

Sur les dernières semaines, le Miami Heat fait l'objet de nombreuses rumeurs par rapport à Kevin Durant. L'ailier souhaite quitter les Brooklyn Nets et a désigné la franchise floridienne comme l'un de ses destinations préférées. Mais un deal reste particulièrement complexe à trouver. Dans le même temps, Kyrie Irving semble également sur le départ des Nets.

Et jusqu'à maintenant, le marché paraît extrêmement limité pour le meneur. A l'exception des Los Angeles Lakers, le natif de Melbourne n'a aucun prétendant vraiment sérieux. Malgré un prix peu élevé, les franchises sont refroidies par sa dernière année agitée et sa réputation.

Mais d'après le journaliste d'ESPN Frank Isola, le Heat pourrait passer à l'offensive sur ce dossier ! En effet, Miami n'écarterait pas un swap entre Irving et Kyle Lowry. Par rapport à KD, l'ex-joueur des Cleveland Cavaliers incarnerait un plan B contre un package bien plus simple à monter.

Et on le sait, Pat Riley n'a pas peur de relancer des joueurs avec des images écornées. On se souvient dans un passé récent de Jimmy Butler. Perçu comme un joueur problématique dans un vestiaire, il s'est imposé comme un véritable leader en Floride.

En tout cas, Kyrie Irving peut représenter un pari séduisant.

Kyrie Irving n’a pas réclamé son trade des Nets…