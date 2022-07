Kyrie Irving n’a pas réclamé son trade des Nets…

Le futur de Kyrie Irving suscite de nombreuses discussions ces dernières semaines. Et pourtant, le meneur des Brooklyn Nets a pris la décision d'activer sa "player option" à 37 millions de dollars pour la saison prochaine. Mais deux jours plus tard, Kevin Durant a réclamé son trade.

Un véritable séisme en NBA. Et immédiatement, les rumeurs ont été relancées autour d'un départ de l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers. Avec notamment des discussions concernant un éventuel deal avec les Los Angeles Lakers.

Pourtant, de son côté, le joueur de 30 ans n'a pas contacté les Nets pour demander un échange.

"Comment en est-on arrivé à cette situation à propos d'un trade, quand il a activé son option ? Voici la situation. Il a pris son option, ce qui signifie qu'il avait et qu'il a toujours l'intention de jouer avec les Brooklyn Nets.

KD décide qu'il veut partir et maintenant tout le monde parle d'échanger Kyrie, non ? Kyrie n'a pas demandé un échange. Maintenant, si les Nets ne veulent pas de lui, c'est quelque chose de totalement différent. Kyrie n'a pas dit qu'il voulait un échange", a assuré une source au New York Post.