Kyrie Irving aux Lakers : LeBron James serait-il la clé du trade ?

Depuis qu’il est question d’un transfert de Kyrie Irving, les Los Angeles Lakers sont constamment cités comme sa future destination. On a parfois l’impression que ce trade n’est plus qu’une affaire de jours. En réalité, il pourrait tarder à se concrétiser — si tant est qu’il se concrétise.

En effet, les exécutifs et scouts de la NBA auraient des doutes sur la capacité des Lakers à monter un tel transfert, d’après Dan Woike du Los Angeles Times. La franchise a très peu de marge de manœuvre pour y parvenir. Ils devront très certainement sacrifier des tours de draft pour cela. Cependant, ils n’auraient pas l’intention de trader ces assets pour se séparer de Russell Westbrook, selon Michael Scotto de HoosHype.

Il est difficile d’imaginer Brooklyn accepter de récupérer seulement Westbrook dans un éventuel trade. Encore plus s’il est question d’une troisième équipe. Les Spurs, mentionnés comme de potentiels facilitateurs pour cette transaction, exigeront des tours de draft pour absorber le salaire du meneur. C’est une certitude, ou au moins du bon sens.

LeBron James, la clé du trade ?

Aujourd’hui, Los Angeles semble arriver dans une impasse. Toutefois, LeBron James pourrait peut-être débloquer la situation. Le "King" sera en effet éligible à une extension de contrat à partir du 4 aout. Une date clé dans ce dossier.

James n’avait pas l’intention de se réengager aux Lakers cet été. Mais la franchise n’a probablement pas non plus envie de recruter Irving si elle doit perdre l’ailier l’année prochaine. Les deux seront agents libres en 2023 et pourraient quitter l’équipe dans un futur relativement proche. Et perdre ses picks dans une situation si flou serait très risqué. Une extension permettrait alors de rassurer le front office.

LeBron James et Kyrie Irving, champions avec les Cavaliers en 2016, ont un lien fort. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Los Angeles tenterait de récupérer le meneur, à la demande de James. Garder l’un maximiserait certainement les chances de re-signer l’autre. C’est pourquoi la franchise pourrait attendre que cette affaire soit réglée avant d’aller plus loin.

Tant que les Lakers ne sont pas prêts à sacrifier des tours de draft et que James ne s’engage en rien, les négociations semblent être au point mort. La patience des Nets sur le dossier Kevin Durant n’y arrange rien, par ailleurs. Il vaut mieux ne rien espérer dans les jours, voire les semaines à venir.