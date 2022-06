LeBron James a beau avoir 37 ans, il reste un élément-clé et déterminant pour le présent et le futur proche des Los Angeles Lakers. Le petit souci, c'est qu'on ne sait pas combien de temps le "King" voudra poursuivre l'aventure à L.A. et que ça paralyse un peu la stratégie à court et moyen terme de la franchise.

Selon Eric Pincus de Bleacher Report, les Lakers ont du mal à passer à l'action ces derniers mois, que ce soit au moment de la deadline de février dernier ou de la période qui précède la Draft, parce qu'ils n'ont pas obtenu de clarification de la part de LeBron. En fin de contrat en 2023, donc à la fin de cette saison, le quadruple champion NBA n'a pas donné de promesse verbale qu'il restera au-delà de cette échéance, ni formulé de requête officielle pour être tradé.

Le front office des Lakers aimerait pouvoir d'ores et déjà savoir si le tandem LeBron James-Anthony Davis sera toujours d'actualité en 2023-2024 et 2024-2025, les deux dernières saisons sur lesquelles "AD" est sous contrat. Il est très probable qu'ils n'obtiennent aucun accord, même verbal. LeBron veut avoir les mains libres l'été prochain, vraisemblablement pour se désengager de Los Angeles si la situation sportive le satisfait aussi peu que la saison dernière.

Avec l'assurance que James et Davis seraient là encore un an ou deux, les Lakers pourraient monter des trades un peu plus audacieux impliquant la perte de tours de Draft ou l'absorption de contrats compliqués. Avec ce flou, le risque est trop grand de ne pas avoir assez d'éléments pour activer une reconstruction totale dans la sérénité.

Tout ça est évidemment un scénario pessimiste qui interviendra si les Lakers se plantent sportivement cette année avec un nouveau coach, Darvin Ham, un trio LeBron James-Anthony Davis-Russell Westbrook épargné par les blessures et capable de former une alchimie, et des recrues malines autour. Il y a beaucoup de travail, un mur théorique dans quelques mois, mais aussi la possibilité que les choses finissent par fonctionner.

Si ce n'est pas le cas, il ne faudra pas compter sur LeBron et on reparlera d'une nouvelle occurrence où il aura quitté une franchise en la laissant en lambeaux.