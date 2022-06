LeBron James se voit déjà propriétaire : “Je veux une équipe à Las Vegas”

Sur le terrain comme en dehors, LeBron James a toujours d’immenses ambitions. Il a récemment atteint l’un de ses plus grands objectifs en devenant le premier joueur milliardaire en activité. Désormais, il annonce son prochain but en tant qu’entrepreneur : devenir propriétaire d’une équipe NBA à Las Vegas.

"I want a team in Vegas." 👀 @KingJames hints at his next big move on an all new episode of #TheShop TOMORROW at 9 am PT on our YouTube! 📺 pic.twitter.com/HIZKsBYPGF

— UNINTERRUPTED (@uninterrupted) June 9, 2022