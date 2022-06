LeBron James, premier joueur NBA en activité à devenir milliardaire

Sur le terrain, LeBron James est un formidable gestionnaire. En dehors des parquets, c’est du pareil au même. Le King s’est construit un empire financier en parallèle de son empire sportif. Il est aujourd’hui le premier joueur de l’histoire de la NBA à atteindre le milliard de dollars au cours de sa carrière, d’après le magazine économique Forbes.

À une époque différente, Michael Jordan a dû attendre plus de 10 ans après la fin de sa carrière pour atteindre ce point. Toujours en compétition dans des clubs très exclusifs, Jordan et James sont d'ailleurs les deux seuls basketteurs milliardaires de l’histoire.

Mais niveau business, LBJ distance nettement son rival. L’ailier des Los Angeles Lakers a gagné 121,2 millions de dollars en 2021, d’après les estimations de Forbes. Un bond en avant suffisant pour le faire entrer dans l’histoire.

Joueur le mieux payé All-Time, LeBron James cumule près de 390 millions de dollars de salaires sur sa carrière. Un beau montant pour ses 18 ans en NBA. Aux Cavaliers, au Heat et aux Lakers, il semblerait que le "Chosen One" ait tout réussi sur et en dehors du terrain. Ses contrats hors parquets et ses investissements lui auraient rapporté environ 900 millions de dollars avant impôt.

C’est un immense accomplissement pour le natif d’Akron, dans l’Ohio, qui a grandi dans la précarité. James n’a pas eu une vie facile avant le lycée et a souvent vécu dans des conditions instables. Le milliard de dollars est pour lui un véritable symbole.

Sa première bonne affaire remonte à 2003, lorsqu’il a choisi Nike plutôt que Reebok et Adidas. Déjà à l’époque, il avait fait preuve d’une excellente vision sur le long terme. Il a désormais un accord à vie avec la marque au swoosh. Chaque année, elle lui verse une trentaine de millions de dollars, rien que ça…

Aujourd’hui, il a multiplié les bons coups. Son entreprise, The Spring Hill Company est estimée à 300 millions de dollars. Elle regroupe notamment son agence de marketing et "Uninterrupted", son média pour les sportifs. James est également un propriétaire minoritaire du club de Liverpool ($90M), de nombreux biens immobiliers ($80M) et de la chaîne Blaze Pizza ($30M).

37 ans est un âge avancé pour un athlète d’un tel niveau, mais c’est au contraire très jeune pour un milliardaire. Alors qu'il tourne encore à 30 points de moyenne, il se dit déjà que le King pourrait, avec le Fenway Sports Group, participer à l’achat d’une équipe NBA en cas d’expansion de la ligue à Las Vegas. Qui sait ce que l’avenir lui réserve et ce qu’il pourrait faire après sa retraite ?

