LeBron James garde le même objectif ultime pour sa fin de carrière

LeBron James va-t-il jouer pour une quatrième franchise d'ici la fin de sa carrière ? Les rumeurs se sont emballées après la saison catastrophique des Los Angeles Lakers. Mais le King s'est voulu rassurant pour les fans californiens en confiant qu'il comptait prendre sa retraite avec la tunique mauve et or sur les épaules. Pourtant, il existe un autre scénario, sans doute encore plus attrayant à ses yeux : celui où il jouerait sa dernière saison en NBA au côté de son fils aîné Bronny James.

That's the plan! God willing 🙏🏾🤞🏾 — LeBron James (@KingJames) May 17, 2022

Alors évidemment, ça dépend déjà du niveau de jeu atteint par le gamin d'ici sa draft potentielle, en 2024. Mais si Bronny venait à être pioché par une autre franchise que les Lakers, LeBron James serait donc tenté de le rejoindre. D'ailleurs, son contrat expire en 2023... mais il sera éligible à une extension dès cet été. On ne serait pas surpris de le voir prolonger d'un an, voire deux en s'assurant d'une option pour tester le marché l'année de la draft de son fils.