LeBron James actionnaire et joueur d’une franchise NBA à Las Vegas ?

Selon Bill Simmons, Las Vegas et Seattle seront les deux villes choisies pour une expansion en NBA. Et LeBron James pourrait être impliqué là-dedans...

Bill Simmons a parfois des idées et des théories farfelues, mais il n'en reste pas moins un type très au courant de ce qui se trame dans la région de Boston. Le boss du média The Ringer, fan des Celtics devant l'éternel, a expliqué cette semaine dans son podcast que selon ses informations, les villes de Seattle et Las Vegas allaient prochainement être choisies pour une expansion à venir. Du côté de Vegas, l'investisseur principal serait le Fenway Sports Group, qui détient notamment déjà les Boston Red Sox (MLB), le Liverpool FC (Premier League) et les Pittsburgh Penguins (NHL). Il se trouve que LeBron James est en business depuis plusieurs années avec Fenway.

Depuis 2021, il est même partenaire de l'entreprise et, par conséquent, actionnaire minoritaire de toutes les franchises et équipes dans le giron du groupe. Vous voyez où Bill Simmons veut en venir ?

Selon lui, l'une des hypothèses les plus crédibles pour la fin de carrière de LeBron James serait de jouer une ou deux saisons pour la future franchise de Las Vegas, vraisemblablement avec son fils, tout en y occupant un rôle au sein du front office. Exactement le genre de deal sous lequel était Michael Jordan lors de son passage aux Washington Wizards.

L'expansion pourrait intervenir plus vite que prévu afin de générer des revenus qui aideraient la ligue et les propriétaires à gommer en partie les pertes liées au Covid de ces deux dernières années.

"Dans les cercles où se trouvent les investisseurs, beaucoup de gens en parlent et si personne n'a vraiment bougé pour la vente de Minnesota, c'est parce qu'ils savent que deux équipes arrivent. La NBA voudra impérativement que des gens issus des minorités soient présents parmi les propriétaires et LeBron James va clairement faire partie de ça", explique Simmons.

Ce n'est pas dans l'immédiat, puisque les rumeurs font état d'une expansion d'ici quatre ans, mais on va tout de même suivre ça avec attention.

