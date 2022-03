« A L.A., ça parle sérieusement de trader LeBron James cet été »

Rémi Reverchon et Xavier Vaution étaient à Los Angeles ces derniers jours, après avoir couvert le All-Star Game 2022 du côté de Cleveland. Les deux journalistes de beIN Sports ont assisté au derby entre les Lakers et les Clippers et pu prendre la température auprès des fans et des gens qui gravitent autour de la franchise.

Lors du NBA Extra du jour, lundi, ils ont partagé leurs impressions sur la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les Angelenos.

Rémi Reverchon : "Je pense que cette équipe est terminée. Le constat c'est que ça ne marche pas et je ne vois pas pourquoi ça marcherait l'année prochaine. Je reviens de là-bas et j'ai discuté avec des personnes. Pour dire les choses clairement, le présent est mort et la dixième place, tout le monde s'en fout. Ce que les gens de là-bas veulent et ça en parle très sérieusement, c'est trader LeBron James cet été, pour récupérer des assets en échange".

Xavier Vaution : "C'est terrible de dire ça, mais je pense qu'il faut sérieusement y penser".

Jacques Monclar n'était pas tout à fait d'accord sur l'identité du joueur à échanger pour entamer la reconstruction.

"Pourquoi pas, tout est possible. Mais moi je pense que celui qu'il faut trader d'abord, c'est Anthony Davis. Il a de la valeur mais n'est pas fiable au niveau des blessures. C'est l'échec d'une politique menée par Pelinka, peut-être, mais aussi par le mélange avec Klutch Sport qui a provoqué cette situation débile. C'est le mariage de la carpe et du lapin entre l'agent et l'ancien agent. Que va faire la famille Buss ? A un moment seuls eux peuvent décider..."

Il reste encore une vingtaine de matches de saison régulière à disputer pour les Lakers et une qualification au play-in tournament - pas si évidente que ça après la défaite contre New Orleans - à aller chercher. Ensuite, le front office pourra réfléchir à l'orientation la plus adaptée à la situation...

