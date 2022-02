Les Los Angeles Lakers n'ont jamais été autant à la rue que dimanche, après une nouvelle défaite à domicile contre les New Orleans Pelicans. Si les fans sont désabusés depuis plusieurs semaines, il n'y avait pas encore vraiment eu d'interactions vraiment déplaisantes et tendues avec les joueurs en plein match. C'est chose faite désormais. LeBron James, Russell Westbrook et Trevor Ariza ont tous les trois répondu à des provocations en tribunes de la part de leurs propres supporters.

On peut lire sur les lèvres de LeBron : "Qu'est-ce que tu connais au basketball ?"

Sur celles de Trevor Ariza : "Tu sais ce que tu es. Tu es une s*****"

Puis en provenance de Russell Westbrook : "Rentre chez toi".

Durant la partie, les fans ont copieusement sifflé leurs joueurs, même LeBron James, pour sanctionner l'apathie et les difficultés des Lakers, pénibles 10e de la Conférence Ouest.

Espérons pour les Angelenos que cette fin de saison régulière ne soit pas une lente agonie avec d'autres scènes aussi déplaisantes que celle-ci.

The Lakers season has been so brutal that we’re at a point where LeBron, Ariza and Russ are now arguing with fans lol

(c) Michael Morales/Instagram pic.twitter.com/yuViF4dZPw

— Nicole Ganglani (@nicoleganglani) February 28, 2022