Kyrie Irving a mis des glorieux anciens dans sa poche. Et au niveau compliments et comparaisons, ils y vont fort !

Magic Johnson n'est pas le seul meneur de légende à s'extasier devant ce que fait Kyrie Irving sur un terrain. Son ancien ami Isiah Thomas fait partie des plus grands admirateurs d'Uncle Drew et il n'y est pas allé de main morte pour encenser la star des Brooklyn Nets.

La légende des Detroit Pistons, pas le dernier pour faire ce qu'il voulait avec un ballon entre les mains, se considère moins fort au niveau ball handling que Kyrie Irving. L'analogie musicale qu'il a utilisée est extrêmement parlante.

"C'est un peu comme si tu prenais des cours de guitare, que tu te mettais à en jouer et que tu te disais que ça sonnait bien. Puis Jimi Hendrix arrive, joue de la guitare et tu te dis : 'Oh merde, mais qu'est-ce que c'est que ça ?' C'est ce que l'on est en train de voir avec Kyrie Irving. C'est à ça que j'essayais de ressembler. Il est dans sa propre catégorie", a expliqué "IT" chez Nets Daily.

Magic, lui, avait expliqué que Kyrie joue selon lui "comme dans un jeu vidéo" lorsqu'il est sur le terrain.

C'est assez fort de voir qu'un type comme Isiah Thomas se considère moins capable techniquement qu'un joueur moins titré et moins respecté que lui en son temps. On peut toujours se demander ce que des joueurs comme "Zeke" auraient donné en ayant pu profiter des mixtapes et des highlights de joueurs prodigieux balle en main, comme Kyrie Irving en a eu l'occasion avec Allen Iverson et consorts.

