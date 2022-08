Il ne s'agit pas d'un secret, les Los Angeles Lakers s'intéressent à Kyrie Irving. Potentiellement sur le départ des Brooklyn Nets, le meneur incarne la cible numéro 1 des Angelenos sur cette intersaison. Mais jusqu'à maintenant, les Californiens se montraient réticents à l'idée de tout sacrifier pour le natif de Melbourne.

Et visiblement, la situation a évolué ! D'après les informations de Kristian Winfield du New York Daily News, les Lakers sont désormais prêts à inclure leurs deux choix au premier tour de la Draft, en 2027 et 2029, dans les discussions.

Si cette nouvelle se confirme, elle représenterait une avancée majeure. Car même si les Lakers ont encore plus obstacles à surmonter, notamment l'intégration d'une troisième équipe à ce deal pour absorber le contrat de Russell Westbrook, cet effort pourrait être décisif.

Faut-il voir un lien entre cette possible décision et la récente réunion avec LeBron James ? Pour envisager une extension, le King réclame, sans surprise, des garanties sur la compétitivité de l'équipe. Et Rob Pelinka se serait ainsi engagé à tout faire pour lui fournir un groupe digne de jouer le titre tous les ans.

En sacrifiant l'avenir sur le long terme de Los Angeles pour Kyrie Irving, le dirigeant joindrait la parole aux actes. Après, est-ce vraiment la bonne stratégie ? Seul le temps ensuite le dira...

Kyrie Irving, un avenir assuré aux Lakers ?