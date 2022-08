Kyrie Irving, un avenir assuré aux Lakers ?

Via un trade ou au terme de son contrat, le meneur des Brooklyn Nets Kyrie Irving serait promis aux Los Angeles Lakers.

Kyrie Irving se montre particulièrement serein sur sa situation. Malgré les nombreuses rumeurs autour de son futur, le meneur semble prêt à disputer la saison à venir avec les Brooklyn Nets. Peu importe le dénouement du dossier Kevin Durant.

Dans l'hypothèse d'un trade, l'ancien des Cleveland Cavaliers a été associé avec insistance aux Los Angeles Lakers. Et d'après les informations du journaliste de The Athletic Jovan Buha, les Angelenos sont bel et bien les grands favoris pour récupérer le joueur de 30 ans si Brooklyn accepte de l'échanger.

Mais ce n'est pas tout. Les Lakers seraient en réalité les favoris pour devenir la prochaine équipe d'Irving dans tous les scénarios. Que ce soit via un échange dès maintenant ou au terme de son contrat en 2023 !

Après une année mouvementée, il se retrouve face à un marché réduit devant lui. Et le natif de Melbourne considérerait ainsi Los Angeles comme sa destination la plus probable. Forcément, ce bruit de couloir ne va pas calmer l'agitation autour de ce dossier.

Pourquoi ? Car si Kyrie Irving se montre prêt à s'engager sur la durée aux Lakers, Rob Pelinka, potentiellement rassuré sur son investissement, pourrait accepter de faire "all-in" en sacrifiant plusieurs picks de Draft.

Kyrie Irving, les Nets ont vraiment l’envie de tourner la page…