Kyrie Irving, même les Lakers ont lâché la piste…

Kyrie Irving va retrouver les parquets après sa récente suspension. Pendant cette période, le meneur des Brooklyn Nets a fait l'objet de rumeurs. Notamment par rapport à un éventuel départ de la franchise pour arrêter les frais après des derniers mois très agités.

Visiblement, le natif de Melbourne semble bien parti pour rester. En même temps, sa cote de popularité sur le marché paraît extrêmement basse. Déjà peu convoité l'été dernier, l'ex-joueur des Cleveland Cavaliers avait tout de même un sérieux prétendant : les Los Angeles Lakers.

Mais selon les informations du journaliste Chris Haynes, les Angelenos n'affichent plus le moindre intérêt pour Irving.

"Je pourrais m'asseoir ici et mentir en disant qu'il y a une vraie valeur sur le marché pour Kyrie. Mais je suis au téléphone avec de nombreuses équipes. Son nom ne revient pas vraiment, même aux Los Angeles Lakers qui ont été associés à lui sur cette intersaison. Je n'entends vraiment rien à son sujet", a-t-il assuré pour le Dan Patrick Show.

Malgré la crise sur le plan sportif, les Lakers n'ont visiblement pas l'intention de se précipiter. Pour trader Russell Westbrook et leurs deux picks (2027 et 2029), Los Angeles a visiblement une cible bien précise en tête. Et il ne s'agit donc pas de Kyrie Irving.

LeBron James, une sortie sur Kyrie Irving loin d’être anodine ?