Kyrie Irving aux Lakers, ça n’avance pas…

Il ne s'agit pas d'un secret, les Los Angeles Lakers incarnent la piste la plus concrète pour Kyrie Irving. Après la demande d'un trade de Kevin Durant, le meneur semble également sur le départ des Brooklyn Nets. Et les Angelenos sont, pour l'instant, les plus insistants sur le dossier.

Cependant, un deal reste complexe à monter. La présence d'une troisième équipe est notamment indispensable pour trouver une porte de sortie à Russell Westbrook. Et en plus de l'ex-star de l'Oklahoma City Thunder, les Lakers doivent accepter de céder des atouts pour contenter les Nets et cette fameuse troisième formation.

Le nœud du problème... D'après les informations du journaliste d'ESPN Dave McMenamin, les discussions entre les deux équipes n'ont pas avancé. Pourquoi ? Car les Californiens se montrent réticents à tout sacrifier pour le natif de Melbourne.

Actuellement, pour récupérer Irving, Los Angeles doit probablement monter un package composé de Westbrook, deux choix au premier tour de la Draft NBA (2027 et 2029) et un jeune (Talen Horton-Tucker ?). Un prix à payer visiblement trop important au goût de Rob Pelinka.

Le patron des Lakers a-t-il des craintes sur l'instabilité de Kyrie Irving ? En tout cas, le dossier stagne sérieusement.

Kyrie Irving, et si le Heat se lançait ?