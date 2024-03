Kyrie Irving, le dernier grand nom de la Dream Team US pour les JO ?

Il n'y a pas si longtemps, alors qu'il était en pleine tourmente médiatique et en disgrâce sportive, on avait bien du mal à imaginer Kyrie Irving porter le maillot de Team USA dans une compétition internationale. Depuis un an, le meneur des Dallas Mavericks ne fait plus parler de lui en dehors des terrains et est excellent en NBA sous le maillot de Dallas. On le savait déjà présent dans la longue liste de pré-sélectionnés pour les Jeux Olympiques. Restait à savoir s'il était intéressé à l'idée de vivre un nouveau tournoi avec son pays, qui plus est au sein de ce qui pourrait ressembler fort à une Dream Team moderne, 32 ans après l'originale.

D'après Shams Charania de The Athletic, c'est bien le souhait du joueur.

"On me dit que Kyrie Irving a un profond désir de représenter les Etats-Unis aux Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Il veut faire partie de cette équipe".

Ses bons rapports avec le capitaine de route de l'équipe, LeBron James, son niveau actuel et la perspective de laisser son empreinte avec une équipe aussi prestigieuse sont les éléments qui ont convaincu Kyrie de se déclarer disponible pour les Jeux.

A en croire les informations les plus récentes, Kyrie Irving serait donc le 12e et dernier joueur d'un groupe qui comportera a priori aussi :

LeBron James (Los Angeles Lakers)

(Los Angeles Lakers) Stephen Curry (Golden State Warriors)

(Golden State Warriors) Kevin Durant (Phoenix Suns)

(Phoenix Suns) Joel Embiid (Philadelphie Sixers)

(Philadelphie Sixers) Jayson Tatum (Boston Celtics)

(Boston Celtics) Devin Booker (Phoenix Suns)

(Phoenix Suns) Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

(Los Angeles Lakers) Bam Adebayo (Miami Heat)

(Miami Heat) Jrue Holiday (Boston Celtics)

(Boston Celtics) Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

(Minnesota Timberwolves) Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

La Dream Team pour les J.O. se dessine, plus qu'une place de libre ?