Kyrie Irving voit une leçon dans le sweep reçu face aux Celtics

Au terme d'une saison animée, les Brooklyn Nets ont pris la porte dès le premier tour des Playoffs contre les Boston Celtics (0-4). Un sweep, le seul en 2021-2022, qui a entraîné ensuite une intersaison "mouvementée". Mais de son côté, Kyrie Irving pense que cette déroute peut devenir positive.

En effet, selon le meneur de jeu, cet échec peut permettre à Brooklyn de revenir avec une motivation supplémentaire. Et surtout, les Nets, visiblement trop arrogants, avaient besoin de recevoir cette leçon.

"Il faut se relever. Je dois stimuler l'équipe des deux côtés du parquet. Je dois être un joueur complet. Mec, je reviens avec une mentalité différente cette année. J'ai été dans le laboratoire comme un fou, depuis qu'on a pris ce 0-4. C'était donc censé se passer comme ça.

La motivation, mec. On en avait probablement besoin. On avait besoin de cette expérience d'humilité, surtout contre les Celtics. Il s'agissait du match-up attendu. On va les retrouver. C'est obligé", a ainsi lancé Kyrie Irving lors d'un live sur Twitch.