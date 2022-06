Kyrie Irving prêt à sacrifier son salaire pour partir aux Lakers ?

Alors que le départ de Kyrie Irving semble de plus en plus probable, les principales questions sont désormais « où ? » et « comment ? ». Les Los Angeles Lakers apparaissent pour le moment comme les clairs favoris pour récupérer le meneur. Si bien qu’il serait peut-être prêt à faire une croix sur son salaire pour y signer en tant qu’agent libre.

Dans un peu plus de 24 heures, nous saurons si Irving envisage réellement de prendre un tel risque. Il devra d’ici là décider s’il active ou non sa player option de 36,5 millions de dollars pour la saison 2022-2023. S’il choisit de la décliner, il sera en mesure de partir à la free agency, mais son sign-and-trade sera beaucoup plus difficile.

Selon Jake Fischer du Bleacher Report, il est possible que le meneur accepte finalement un contrat de 6 millions aux Lakers. Il n’aurait alors pas besoin de transfert et pourrait tout simplement rejoindre LeBron James, son ancien coéquipier, en tant qu’agent libre. Ce scénario semble de plus en plus probable aux yeux de sources proches de la situation, toujours d’après le journaliste.

La rumeur est toutefois à prendre avec des pincettes. Il est tout de même question d’un sacrifice de plus de 30 millions de dollars pour Kyrie Irving. La perspective de le voir accepter un contrat à court terme, pour un tel montant, est en totale contradiction avec ce qu’il demande apparemment aux Nets. Il aurait néanmoins la possibilité de signer un deal à long terme, plus lucratif, avec Los Angeles en 2023.

Kyrie Irving a demandé son trade et cible 6 équipes

Tragédie pour les Nets, utopie pour les Lakers

Si c’est la voie qu’il choisit, les Brooklyn Nets perdront leur star sans la moindre contrepartie. Il s’agit du pire scénario, de loin, pour la franchise. Le projet, qui tourne autour de son tandem avec Kevin Durant, pourrait alors s’effondrer. L’ailier ne parlerait d’ailleurs plus au front office de Sean Marks à l'heure actuelle, d’après le New York Daily News. Une raison de plus de paniquer.

Irving aurait la ferme intention de rejoindre James aux Lakers s’il venait à changer d’équipe. Les autres pistes, comme les Clippers et les Knicks, ne seraient que du « bruit », selon Sam Amick de The Athletic. Mais la franchise aux 17 titres manque d’assets pour s’entendre sur un sign-and-trade avec les Nets.

Il se pourrait donc que la free agency soit le seul moyen pour le joueur d’atteindre son objectif. La réunion du duo qui a remporté un titre à Cleveland en 2016 semble ainsi de plus en plus plausible.

Ce serait un rêve qui devient réalité pour Los Angeles, qui trouverait en Kyrie Irving un renfort inespéré après deux saisons difficiles. Le meneur sort sort d’un exercice à 27,4 points, 5,8 passes et 4,4 rebonds, à 41,8% à trois points de moyenne, et apparaît comme la solution à de nombreux problèmes dans l'effectif. Autant dire que, s’il accepte réellement leur midlevel exception, ce serait un coup de maître de la part de la franchise.

Nous serons bientôt fixés sur la crédibilité de ce scénario. Ce serait une surprise pour la plupart des observateurs, mais si un joueur doit le faire, c’est bien Kyrie Irving.

Kyrie Irving et les Nets, quel gros gâchis