Kyrie Irving et Luka Doncic, une hiérarchie claire chez les Mavs

Les Dallas Mavericks ont réalisé une intersaison intéressante. Après l'échec connu l'an dernier, avec une élimination dès la saison régulière, la franchise a mené une véritable reconstruction. Autour du duo Luka Doncic - Kyrie Irving.

Débarqué en provenance des Brooklyn Nets en février dernier, le meneur a prolongé cet été pour 126 millions de dollars sur 3 ans. Un vrai risque pour les Texans après des dernières années mitigées pour l'ex-joueur des Cleveland Cavaliers.

Mais Dallas, après le risque pris lors de son trade, n'avait pas vraiment le choix. Et de son côté, le propriétaire des Mavs Mark Cuban a senti une vraie implication d'Irving dans le projet. Dans un rôle clair de lieutenant de Doncic.

"Kyrie est un mec super intelligent, et il sait très bien qu'il s'agit de l'équipe de Luka. Il n'y a pas de 'et si', 'et ça', 'mais' à ce sujet. On parle de l'équipe de Luka. Il peut jouer comme un arrière. Et reprendre la mène quand Luka se trouve sur le banc.

Luka est tellement fort que s'il se trouve sur le parquet, Kai doit simplement courir dans le corner, et il le fera", a ainsi résumé Mark Cuban pour le podcast de Patrick Beverley.

Est-ce que cette association peut réellement fonctionner sur le long terme ? En tout cas, les rôles sont clairement définis. A Kyrie Irving et Luka Doncic de jouer désormais...

Russell Westbrook a “révolutionné le basket”, d’après Kyrie Irving