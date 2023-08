Russell Westbrook a “révolutionné le basket”, d’après Kyrie Irving

Avant de vivre une forme de résurrection avec les Los Angeles Clippers en fin de saison dernière, Russell Westbrook a connu des moments difficiles. Avec les Lakers, le MVP 2017 est devenu une cible et un bouc émissaire au point où sa famille a dû composer avec des messages d'injures et des menaces. A trois mois du début de la saison 2023-2024, qu'il effectuera à nouveau avec les Clippers, Westbrook continue d'être l'un des joueurs les plus appréciés par ses pairs, loin des critiques dont il peut parfois faire l'objet dans les médias ou de la part des fans.

Kyrie Irving a ressenti le besoin d'exprimer à quel point il tenait Russell Westbrook en haute estime dans un post Instagram. Le joueur des Mavs a demandé du respect pour l'ancienne superstar d'Oklahoma City.

"Arrêtons de prétendre que ce gars-là n'a pas révolutionné le jeu et ne nous a pas inspirés à faire des choses à notre façon et à dire à tout le monde : allez vous faire foutre".

On ne sait pas si Russell Westbrook a réellement "révolutionné le jeu", mais il ne l'a en tout cas jamais trahi et a été fidèle à lui-même et à la manière dont il estimait que le basket devait être joué. Avec intensité, agressivité et passion. A 34 ans, Westbrook va démarrer sa 16e saison en NBA, avec un CV ronflant sur le plan individuel : un titre de MVP, 9 sélections au All-Star Game, 9 présences dans l'un des trois meilleurs cinq de l'année, deux titres de meilleur scoreur, trois titres de meilleur passeur et quatre saisons bouclées en triple-double de moyenne.

Quoi que l'on pense de lui, Russell Westbrook est déjà une légende de la NBA.

