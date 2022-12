Avec sa personnalité, Kyrie Irving divise. Sur un terrain de basket, beaucoup moins. Car le meneur de jeu des Brooklyn Nets est probablement l'un des joueurs les plus agréables à voir en action. Et au cours de sa carrière, le natif de Melbourne a tout de même fait l'histoire.

Avec les Cleveland Cavaliers bien évidemment en jouant un rôle prépondérant dans le sacre de 2016. Le seul dans l'histoire de la franchise de l'Ohio. Au point de voir son numéro #2 retiré par les Cavs ? Il s'agit d'un débat qui a animé les derniers jours en marge de la rencontre entre Brooklyn et Cleveland (125-117).

Et de son côté, son ex-partenaire Kevin Love a été tout simplement choqué par la question.

"Mais sans aucun doute ! Absolument ! Directement, juste après la fin de sa carrière. Ce n'est même pas une question pour moi. Son maillot doit être là-haut. Il a marqué le plus grand tir de l'histoire de la franchise et l'un des tirs les plus importants de l'histoire des Finales quand on voit comment les choses ont tourné.

Par rapport à l'impact sur la ville, sur sa légende, sur la légende LeBron et tout le reste. Même par rapport à la dynastie créée par Golden State, une équipe qui va rester dans l'histoire", a admiré Kevin Love pour Cleveland.com.