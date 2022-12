Kyrie Irving, l’autre homme clé d’une équipe des Nets qui séduit

Cela fait maintenant quelques années que Kyrie Irving fait plus parler de lui pour les polémiques qu’ils créent que pour ses performances sur le terrain. Mais maintenant que le calme est revenu autour des Brooklyn Nets, il serait injuste de ne pas mettre en avant les prestations récentes du bonhomme. Le meneur All-Star est l’un des principaux artisans de la montée en puissance de sa franchise.

Rien que sur les 5 derniers matches, il compile plus de 30 points, 6 rebonds et 5 passes à 53% de réussite aux tirs. Avec évidemment ce buzzer beater pour la gagne contre les Toronto Raptors.

« Il était déjà en train de taffer la défense donc je ne voulais pas me mettre sur son chemin », explique Kevin Durant, qui a laissé le tir décisif à son coéquipier. « On a continué de l’alimenter en fin de match. Il a mis des gros tirs et j’ai dit à Jacque [Vaughn] que Ky devait prendre la dernière possession. »

Les Nets ont remporté 9 de leurs 10 dernières rencontres, avec même 5 victoires consécutives. Ils affichent un bilan de 18 succès en 30 matches et occupent la quatrième place de la Conférence Est. Et il est évident que, cette fois-ci, Kyrie Irving a un impact plus que bénéfique sur les résultats de son équipe.

Kevin Durant à l’origine du “buzzer-beater” de Kyrie Irving