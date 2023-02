Kyrie Irving a senti un manque de respect chez les Nets

Après sa demande de trade, Kyrie Irving a été envoyé aux Dallas Mavericks par les Brooklyn Nets. Une satisfaction pour le meneur de jeu, qui voulait vraiment mettre les voiles avant la deadline des trades jeudi. Et sans surprise, le natif de Melbourne a profité de sa présentation officielle devant les médias pour lâcher quelques vérités.

Sans vraiment énumérer ses reproches envers les Nets, Irving a déploré "un manque de respect". Heureux de rejoindre les Mavs, l'ex-joueur des Cleveland Cavaliers avait vraiment la volonté de prendre un nouveau départ.

"Je sais juste que je veux être dans des endroits où je suis célébré et pas seulement toléré ou traité d'une manière qui ne me fait pas sentir respecté. Il y a eu des moments tout au long de ce processus, quand j'étais à Brooklyn, où je me suis senti très peu respecté, tout comme mon talent alors que je travaille extrêmement dur.

Mais personne ne parle jamais de mon éthique de travail. Tout le monde parle de ce que je fais en dehors du terrain, alors je voulais juste changer ce récit, écrire ma propre histoire et continuer à bosser. Maintenant que je suis à Dallas, je veux me concentrer sur ce que je contrôle", a commenté Kyrie Irving.