Kyrie Irving, le nouveau message cash du propriétaire des Brooklyn Nets

Les Brooklyn Nets n'ont pas l'intention de céder. Inéligible pour les matches à domicile en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, Kyrie Irving a été totalement écarté par ses dirigeants depuis le début de la saison.

Alors que l'équipe a logiquement des difficultés à s'adapter à la vie sans le meneur, le propriétaire Joe Tsai assume sa décision. A l'occasion d'un entretien accordé à ESPN, le boss des Nets a envoyé un message à son joueur.

"Est-ce qu'il va rejouer ? Je ne sais pas. Pour revenir, il doit se faire vacciner si la législation de New York reste toujours en place. Et ne me demandez pas quand ils pourraient changer cette législation. Encore une fois, si vous demandez aux personnes qui prennent les décisions au niveau de la ville, elles vous diront que nous allons nous fier à la science, à ce que le département de la santé nous dit. La dernière fois que j'ai parlé avec lui, c'était lorsque nous avons pris la décision qu'il ne jouerait pas jusqu'à ce que quelque chose change. Nous n'avons pas communiqué depuis. Il est évident que Kyrie a ses propres convictions et je les respecte. Mais nous devons prendre une décision d'équipe. Ce n'est pas une décision à son sujet. Il s'agit d'une décision sur la direction que nous prenons en tant qu'équipe. Et ce n'est tout simplement pas tenable pour nous d'avoir une équipe avec un joueur qui entre et sort, pas de matches à domicile, seulement à l'extérieur. Que faites-vous à l'entraînement alors ?

J'espère que Kyrie pourra faire partie de l'équipe, faire partie de Brooklyn à long terme. Mais je ne vais pas entrer dans la question de sa prolongation. Je pense que nous avons une question immédiate de savoir s'il peut jouer cette saison, et j'espère qu'il se fera vacciner le plus tôt possible", a lancé Joe Tsai.

La situation semble totalement bloquée. Les Nets ont pris une décision, qu'il juge nécessaire et logique. Dans le même temps, Kyrie Irving ne paraît pas sur le point d'accepter le vaccin. Et la loi ne devrait pas évoluer, en tout cas dans l'immédiat, à New York.

Avec cette sortie médiatique, Joe Tsai accentue encore un peu plus la pression sur son joueur. Mais jusqu'à maintenant, cette stratégie n'a pas été vraiment payante...

