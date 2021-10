Les Brooklyn Nets ont pris leur décision ! Kyrie Irving espérait pouvoir jouer les matches à l'extérieur cette saison, tout en évaluant son envie d'être vacciné ou non. La franchise vient de lui refuser le privilège de n'être qu'un joueur de basket à mi-temps, par le biais d'un communiqué qui se veut clair et net, tout en essayant de préserver une relation de confiance avec le meneur All-Star.

"Etat donné la nature évolutive de la situation et après une délibération approfondie, nous avons décidé que Kyrie Irving ne jouerait pas et ne s'entraînerait pas avec l'équipe jusqu'à ce qu'il soit en mesure de le faire à plein temps. Kyrie a pris une décision personnelle. Nous lui reconnaissons le droit individuel de faire ce choix. A l'heure actuelle, ce choix l'empêche d'être un membre à plein de temps de cette équipe et nous n'autoriserons aucun joueur à ne pas être pleinement disponible. Il est impératif que nous continuions à construire une alchimie en tant qu'équipe et à rester fidèles aux valeurs de collectif et de sacrifice. Notre objectif de remporter le titre n'a pas changé et tous les membres de la franchise doivent tirer dans le même sens pour y parvenir. Nous sommes impatients de débuter la saison et de connaitre une campagne excitante qui rendra les gens de Brooklyn fiers".

Dans le communiqué, on peut tout de même voir des petites piques destinées à Kyrie Irving, avec l'utilisations de certains termes ou phrases comme "le sacrifice" ou "tirer dans le même sens". On attend désormais de connaître la réaction de Kyrie Irving à cette décision. L'ancien joueur de Cleveland et Boston ne semble pas décidé à vouloir se vacciner malgré les conseils et recommandations de la ligue et de la grande majorité de ses coéquipiers et amis.

Le Covid-19 ne va pas disparaître du jour au lendemain et on peut très sérieusement se demander si Irving, aussi génial soit-il sur un terrain de basket, a encore un avenir en NBA.

Nets GM Sean Marks says Brooklyn has decided Kyrie Irving may not practice or play with the group until he can be a “full participant.” pic.twitter.com/ton8xdCEX9 — Malika Andrews (@malika_andrews) October 12, 2021

