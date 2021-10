Dimanche, Steve Nash a reconnu pour la première fois que les Nets se préparaient à jouer tous leurs matches à domicile sans Kyrie Irving jusqu'à nouvel ordre. En réalité, la décision de faire jouer le meneur All-Star tout court cette saison n'a pas encore été complètement entérinée... Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, les quatre autres hommes forts de la franchise vont se réunir pour prendre une décision claire et définitive. Nash se pliera à cette décision.

Ainsi, Joe Tsai, le propriétaire des Brooklyn Nets, Sean Marks, le General Manager, mais aussi le tandem Kevin Durant-James Harden, vont se réunir pour statuer ensemble sur la suite des opérations. A l'antenne, Woj a expliqué la situation et évoqué la possibilité que les Nets indiquent finalement à leur joueur que cette situation ne leur convient pas.

De cette décision qui s'annonce collégiale, pourrait dépendre la capacité des Nets à pouvoir détrôner les Milwaukee Bucks.

Kevin Durant, James Harden, Joe Tsai and Sean Marks will all be involved in deciding whether or not Kyrie Irving can be a part-time player this season. “A lot is riding” on both Kyrie Irving’s short and long-term future in Brooklyn. pic.twitter.com/atzsTTJcNC

— Main Team (@MainTeamSports) October 12, 2021