Steve Nash a reconnu que les Brooklyn Nets se préparaient à jouer tous leurs matches à domicile, et peut-être plus, sans Kyrie Irving..

Pour la première fois depuis le début de l'intersaison, les Brooklyn Nets semblent s'être résignés. A moins qu'il ne décide subitement de se faire vacciner contre le Covid-19, Kyrie Irving ne jouera aucun match à domicile, ni aucune des rencontres face aux New York Knicks.

Steve Nash, qui jusque-là restait évasif et expliquait simplement qu'il n'avait pas de nouvelles à ce sujet, a été clair dimanche : Brooklyn va devoir composer sans Kyrie pour plus de la moitié de ses matches cette saison.

"Je pense que l'on a intégré le fait qu'il ne jouera pas les matches à domicile. Il est certain qu'on jouera sans lui cette saison. On ne sait juste pas quand, où, ni combien de fois", a reconnu Nash dans le New York Post.

Kyrie Irving ne s'est pas exprimé après s'être entraîné avec ses coéquipiers la semaine dernière, ni lors de l'événement organisé au Brooklyn Bridge Park avec Kevin Durant devant 2 500 fans. Le message est toutefois clair. Il est prêt à aller jusqu'au bout de sa démarche, à perdre 17.5 millions de dollars et à poser un risque sanitaire et sportif à ses coéquipiers.

"KD" expliquait encore vendredi qu'il espérait que la situation se règle, mais les conseils de son entourage et de ses coéquipiers n'ont pour le moment pas fait effet. "Uncle Drew" n'est pas vacciné et son avenir à Brooklyn et en NBA s'obscurcit.

Il existe un scénario où les Nets atteignent les Finales 2022, mais doivent jouer tous leurs matches à domicile sans leur meneur titulaire. Ubuesque, mais pas impossible en l'état.

