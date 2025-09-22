Mavs : un ex-OKC au camp d’entraînement

Les Dallas Mavericks ajoutent de la taille et de l’énergie pour le camp d’entraînement. Selon Marc Stein, la franchise a signé l’ex-intérieur du Thunder Jeremiah Robinson-Earl sur un contrat de training camp, une place à gagner pour la saison.

Dallas continue de boucler son roster de présaison avec l’arrivée de Jeremiah Robinson-Earl (24 ans, 2,06 m), mais ce dernier devra convaincre pour intégrer les quinze. Le timing colle avec la stratégie du front office, qui « finalise » son groupe avant l’ouverture des camps fin septembre. La signature porte l’effectif à 21 joueurs pour la préparation, aux côtés de renforts récents comme Dennis Smith Jr.

Sur le plan sportif, Robinson-Earl apporte un profil hybride 4/5 : défense correcte en mobilité, volume au rebond et un minimum de shoot pour étirer le jeu. Avec les Pels l’an passé, il a disputé 66 matches (6 titularisations) pour 6,3 points, 4,8 rebonds et 1,3 passe en un peu plus de 18 minutes, à 45,5 % aux tirs, 34,1 % à 3 pts et 83,6 % aux lancers. Rien de clinquant, mais un socle utile pour grappiller quelques minutes en fin de rotation. À Dallas, il se positionnera certainement derrière P.J. Washington (tout juste prolongé) et en concurrence sur les spots d’ailier-fort/backup pivot, selon les configurations aux côtés de Dereck Lively II.

Après une saison 2024-25 chahutée, les Mavs ont multiplié les ajustements périphériques et misent sur une base plus athlétique et polyvalente autour de leurs cadres. Robinson-Earl coche la case du joueur discipliné, capable d’enchaîner les écrans, de protéger le cercle en second rideau et de sanctionner en catch-and-shoot à mi-distance ou dans le corner. Sa marge de manœuvre sera réelle pendant la prépa, notamment sur les séquences « énergie » où Dallas a manqué de constance. Reste l’équation des contrats : la présence de deals non garantis et de two-ways mettra forcément une pression compétitive sur chaque minute de scrimmage.

As with the Mavericks’ recent signing of Dennis Smith Jr., there does not appear to be roster room for Robinson-Earl, who nonetheless chose to take Dallas’ offer rather than seize upon overseas interest for the chance to try to force his way onto a seemingly full 15-man squad. https://t.co/p1FFN8YiL6 — Marc Stein (@TheSteinLine) September 21, 2025

