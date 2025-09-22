Mavs : un ex-OKC au camp d’entraînement

Les Dallas Mavericks ajoutent de la taille et de l’énergie pour le camp d’entraînement. Selon Marc Stein, la franchise a signé l’ex-intérieur du Thunder Jeremiah Robinson-Earl sur un contrat de training camp, une place à gagner pour la saison.

Dallas continue de boucler son roster de présaison avec l’arrivée de Jeremiah Robinson-Earl (24 ans, 2,06 m), mais ce dernier devra convaincre pour intégrer les quinze. Le timing colle avec la stratégie du front office, qui « finalise » son groupe avant l’ouverture des camps fin septembre. La signature porte l’effectif à 21 joueurs pour la préparation, aux côtés de renforts récents comme Dennis Smith Jr.

Sur le plan sportif, Robinson-Earl apporte un profil hybride 4/5 : défense correcte en mobilité, volume au rebond et un minimum de shoot pour étirer le jeu. Avec les Pels l’an passé, il a disputé 66 matches (6 titularisations) pour 6,3 points, 4,8 rebonds et 1,3 passe en un peu plus de 18 minutes, à 45,5 % aux tirs, 34,1 % à 3 pts et 83,6 % aux lancers. Rien de clinquant, mais un socle utile pour grappiller quelques minutes en fin de rotation. À Dallas, il se positionnera certainement derrière P.J. Washington (tout juste prolongé) et en concurrence sur les spots d’ailier-fort/backup pivot, selon les configurations aux côtés de Dereck Lively II.

Après une saison 2024-25 chahutée, les Mavs ont multiplié les ajustements périphériques et misent sur une base plus athlétique et polyvalente autour de leurs cadres. Robinson-Earl coche la case du joueur discipliné, capable d’enchaîner les écrans, de protéger le cercle en second rideau et de sanctionner en catch-and-shoot à mi-distance ou dans le corner. Sa marge de manœuvre sera réelle pendant la prépa, notamment sur les séquences « énergie » où Dallas a manqué de constance. Reste l’équation des contrats : la présence de deals non garantis et de two-ways mettra forcément une pression compétitive sur chaque minute de scrimmage.

Anthony Davis : la (nouvelle) tuile qui inquiète Dallas

Exprimez-vous