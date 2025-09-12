Anthony Davis : la (nouvelle) tuile qui inquiète Dallas

Anthony Davis, opéré de la rétine et diminué physiquement, reste incertain pour le training camp. Dallas s’interroge déjà sur l’état de sa star.

L’arrivée d’Anthony Davis à Dallas devait marquer un nouveau départ ambitieux pour les Mavericks. Mais à quelques semaines de la reprise, l’état de santé de l’intérieur star soulève déjà des inquiétudes. Touché à l’adducteur en fin de saison dernière et opéré cet été d’une rétine détachée, Davis n’a toujours pas retrouvé l’intégralité de ses moyens physiques, au point que sa présence au training camp est incertaine.

Selon le journaliste Marc Stein, le staff texan reste dans l’expectative : « Quand les entraînements débuteront le 30 septembre, est-ce qu’AD sera prêt à jouer ? » Une interrogation qui pèse lourd, alors que la saison régulière débute dès le 22 octobre. Davis sort pourtant d’un exercice solide, avec 24,7 points, 12,6 rebonds et 2,2 contres de moyenne entre Los Angeles et Dallas. Mais son historique de blessures et les multiples pépins accumulés ces derniers mois compliquent son adaptation dans le Texas.

« Il ne s'agit pas seulement de la possibilité de commencer la saison sans Kyrie, mais aussi de savoir si AD sera prêt pour le match d'ouverture contre San Antonio. Le 22 octobre n'est pas si loin, donc il y a beaucoup de questions en suspens », a ajouté Stein.

Sportivement, Dallas avait bâti son plan autour de l’ancien All-Star pour compenser le départ de Luka Doncic et soutenir le développement de jeunes cadres comme Dereck Lively ou le rookie Cooper Flagg. Une absence prolongée d’Anthony Davis obligerait Jason Kidd à revoir ses rotations intérieures et à accélérer l’intégration de recrues secondaires, moins expérimentées, mais appelées à prendre des responsabilités.

La situation reste évolutive : si Davis est en mesure de participer au camp, même de manière progressive, les Mavericks pourront aborder l’automne avec un peu plus de sérénité. Dans le cas contraire, ils démarreraient la saison privée de leur pièce maîtresse, un scénario qui pourrait peser lourd dans une Conférence Ouest plus relevée que jamais.

