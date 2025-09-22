Anthony Davis : enfin une bonne nouvelle pour Dallas !

Selon Marc Stein, Anthony Davis a participé à une séance de 5-contre-5, sa première « au rythme d’un vrai match » depuis l’intervention de juillet destinée à réparer un décollement de rétine. Il précise : « Il s'agirait de la première apparition de Davis en situation de jeu depuis qu'il a été annoncé en juillet qu'il devait subir une opération pour soigner un décollement de la rétine. » Le All-Star avait pris un coup à l’œil durant la saison précédente avant l’énorme trade de février l’envoyant à Dallas.

Pourquoi c’est majeur pour les Mavs

Anthony Davis n’a joué que 9 matches sous le maillot de Dallas après l’échange, mais ses standards étaient déjà visibles : 20 points, 10 rebonds, 4,4 passes et 2,2 contres en moyenne, malgré des pourcentages en berne liés au contexte (46,1 % aux tirs, 23,3 % à 3 pts, 68,8 % LF). En 2025-26, sa présence est centrale, d’autant que Kyrie Irving reste engagé dans une rééducation longue de son genou et n’a pas fixé de date de retour ferme, même si son « recovery is going incredibly well ». Dans ce cadre, AD doit stabiliser la défense (Dallas n’était que 20e en defensive rating l’an passé) et offrir un point d’ancrage offensif en attendant la pleine rotation extérieure.

Le timing et la suite

Le calendrier joue en faveur d’une montée en régime progressive. Les camps ouvrent le 29 septembre et la pré-saison s’étale jusqu’à mi-octobre avant le lever de rideau fin octobre. Reprendre à 5-contre-5 à J-10/J-15 du camp laisse aux Mavs le temps d’orchestrer les repères : jeu à deux avec les arrières (D’Angelo Russell, Dante Exum), alternance post-ups / main à main, et continuité des principes de protection de cercle et de switchs ciblés. Dallas attend aussi l’impact immédiat du rookie Cooper Flagg au côté d’AD pour hausser le plafond défensif tout en gardant du spacing autour.

Le décollement de rétine est une blessure rare en NBA et implique une extrême prudence : la reprise au « game speed » est donc un indicateur fort mais ne présume pas de minutes lourdes dès l’opening night. Côté staff, l’objectif est clair : valider la tolérance aux contacts, la vision périphérique et le confort au tir (mid-range / short roll) avant d’augmenter la charge en pré-saison. Pour une équipe qui a souvent subi des trous d’air au rebond défensif et en protection de cercle, récupérer AD à 100 % change donc totalement la donne.

12/09 : Anthony Davis : la (nouvelle) tuile qui inquiète Dallas

L’arrivée d’Anthony Davis à Dallas devait marquer un nouveau départ ambitieux pour les Mavericks. Mais à quelques semaines de la reprise, l’état de santé de l’intérieur star soulève déjà des inquiétudes. Touché à l’adducteur en fin de saison dernière et opéré cet été d’une rétine détachée, Davis n’a toujours pas retrouvé l’intégralité de ses moyens physiques, au point que sa présence au training camp est incertaine.

Selon le journaliste Marc Stein, le staff texan reste dans l’expectative : « Quand les entraînements débuteront le 30 septembre, est-ce qu’AD sera prêt à jouer ? » Une interrogation qui pèse lourd, alors que la saison régulière débute dès le 22 octobre. Davis sort pourtant d’un exercice solide, avec 24,7 points, 12,6 rebonds et 2,2 contres de moyenne entre Los Angeles et Dallas. Mais son historique de blessures et les multiples pépins accumulés ces derniers mois compliquent son adaptation dans le Texas.

« Il ne s'agit pas seulement de la possibilité de commencer la saison sans Kyrie, mais aussi de savoir si AD sera prêt pour le match d'ouverture contre San Antonio. Le 22 octobre n'est pas si loin, donc il y a beaucoup de questions en suspens », a ajouté Stein.

Sportivement, Dallas avait bâti son plan autour de l’ancien All-Star pour compenser le départ de Luka Doncic et soutenir le développement de jeunes cadres comme Dereck Lively ou le rookie Cooper Flagg. Une absence prolongée d’Anthony Davis obligerait Jason Kidd à revoir ses rotations intérieures et à accélérer l’intégration de recrues secondaires, moins expérimentées, mais appelées à prendre des responsabilités.

La situation reste évolutive : si Davis est en mesure de participer au camp, même de manière progressive, les Mavericks pourront aborder l’automne avec un peu plus de sérénité. Dans le cas contraire, ils démarreraient la saison privée de leur pièce maîtresse, un scénario qui pourrait peser lourd dans une Conférence Ouest plus relevée que jamais.

