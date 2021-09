Kyrie Irving n’est pas vacciné, casse-tête en vue pour Brooklyn ?

Au tour de Brooklyn de se demander quelle équipe aligner à la reprise à cause de la législation à New York et de... Kyrie Irving.

On parlait un peu plus tôt dans la semaine de l'épineux cas Andrew Wiggins. Le joueur des Golden State Warriors refuse pour le moment catégoriquement de se faire vacciner contre le Covid-19 et va tenter de demander une exemption religieuse qui n'est pas sûre d'aboutir. Les Warriors ne sont pas les seuls concernés, puisqu'au vu de la réglementation en vigueur à New York, les joueurs des Brooklyn Nets et des New York Knicks doivent aussi être vaccinés pour avoir le droit d'entrer dans leur salle. C'est là que le mystère plane autour de Kyrie Irving.

Contrairement à Wiggins, Irving n'a pas publiquement pris de position anti-vax. Simplement, selon Fox Sports, le meneur de Brooklyn n'a toujours pas reçu de vaccin à ce jour. On connaît la mentalité de Kyrie en matière de libre-arbitre et de contrôle des gouvernements sur les individus. Il y a fort à parier que le All-Star est pour le moins sceptique quant au procédé. Mais à quel point ?

Sean Marks, le General Manager des Nets, a confirmé cette semaine que des joueurs pourraient manquer le début de saison pour cette raison, sans toutefois se montrer alarmiste.

"Je ne peux pas vous dire qui serait en mesure de jouer ou non aujourd'hui. Il y aurait évidemment des absents, mais nous sommes assez confiants dans le fait que d'ici au training camp, tout le monde soit autorisé à y participer. Nous savons tous ce qui est en jeu. Nos conversations en interne sont très franches. Que ce soit une obligation de la ligue ou de la ville dans laquelle nous nous trouvons, nous n'imaginons pas le moindre obstacle devant nous pour mettre une équipe sur pied".

